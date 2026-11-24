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11'inci Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Cumhurbaşkanı Yardımcısının başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu bakanlıklara bağlı ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıda, önceki Kurul çalışmalarına istinaden Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören kanuni düzenleme taslağının hazırlık çalışmalarının tamamlandığı bildirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) gibi kurumların yanı sıra sektör temsilcileriyle yürütülen çalışmaların ardından taslağın Meclis Grubuna sunulmaya hazır hale getirildiği belirtildi.

Sermaye piyasalarına yeni tedbirler geliyor

Hazırlanan taslakla sermaye piyasalarında ortaya çıkabilecek risklere erken müdahale edilmesini sağlayacak yeni tedbirlerin hayata geçirilmesi öngörülüyor. Ayrıca hukuka aykırı işlemler nedeniyle fon mal varlığında meydana gelen kayıpların sorumlularından tahsil edilmesi ve yatırımcılara iade edilmesine yönelik mekanizmalar getirilmesi planlanıyor.

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Taslak kapsamında piyasa bozucu eylemler, bilgi suistimali ve piyasa dolandırıcılığına ilişkin cezaların da önemli ölçüde artırılması öngörülüyor.

Haksız kazanç elde edenlere yönelik süreçler sürüyor

Adalet Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların gerçekleştirdiği denetimler sonucunda, piyasa bozucu faaliyetlerde bulunarak haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişiler hakkındaki hukuki süreçlerin devam ettiği bildirildi.

1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerde son aşama

Sorumlu kurumların koordinasyonunda, 7596 sayılı Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun hükümleri ve tasfiye sürecinin başında açıklanan ilke kararları doğrultusunda ödeme süreci de devam ediyor.

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Bu kapsamda, 1 milyon TL'ye kadar ara ödemelerin son kısım ödemelerinin 27 Kasım Cuma günü tamamlanmasının hedeflendiği açıklandı.

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