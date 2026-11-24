İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen "fon soruşturması" kapsamında şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırılan Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.
Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilen Fatma Betül Sayan Kaya, "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ile "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarından tutuklanmıştı.
Ev hapsi verildi
Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin soruşturmada tutuklanan eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya'nın ev hapsiyle tahliyesine karar verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Sermaye piyasalarına ilişkin soruşturma kapsamında; 'suç örgütüne üye olma' ve 'Sermaye Piyasası Kanunu’na muhalefet' suçlamasıyla 6 Kasım'da tutuklanan Fatma Betül Sayan Kaya'nın 'ev hapsi' şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulanarak tahliye edilmesine karar verildi.
Gerekçe ortaya çıktı
Cezaevinde tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya'nın avukatı, müvekkilinin sağlık durumunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu. Avukatın tutukluluğa yönelik itirazını değerlendiren hakimlik, Kaya'nın tahliyesine karar verdi. Kaya, ev hapsi şartıyla tahliye edildi.
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