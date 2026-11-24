Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleştirilen toplantıda ekonomi ve sermaye piyasalarındaki gelişmeler, Terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama, savunma sanayiindeki gelişmeler ve dış politika gündemi ele alındı. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinde geri adım atılmayacağını vurguladı. Terörün 40 yıllık maliyetinin 2,3 trilyon doları bulduğuna işaret eden Erdoğan, son iki yılda terör saldırısı nedeniyle tek bir vatandaşın hayatını kaybetmediğini söyledi.

SABOTAJ GİRİŞİMLERİ BAŞARISIZ OLDU

Erdoğan, özetle şunları dile getirdi: “Bir devlet projesi olan Terörsüz Türkiye sürecimizi ilmek ilmek dokuyarak büyük bir sabır ve kararlılıkla ilerletiyoruz. Üzerine titrediğimiz bu süreçte herhangi bir yol kazası yaşanmaması için son derece titiz davranıyoruz. Hamdolsun bu hassasiyetimizin müspet neticelerini de görüyoruz. Sürece yönelik sabotaj girişimlerinin hiçbiri başarılı olamadı. Suriye’de 8 Aralık Devrimi ile birlikte Kürt kardeşlerimizin haklarının teslim edildiği yeni bir dönem başladı. 28 Şubat’tan sonra İran ve Irak’ta istikrarsızlığı derinleştirmeyi amaçlayan İsrail patentli senaryolar boşa çıktı.”

BÖLGEDE TİCARET CANLANIYOR

“Allah’a binlerce kez hamdolsun ki son iki senedir terör saldırısı sebebiyle tek bir vatan evladı hayatını kaybetmedi. Doğu ve Güneydoğu Bölgemiz daha önce hiç olmadığı kadar huzurlu. Mardin’den Diyarbakır’a, Hakkari’den Van’a ve Şırnak’a kadar bölgemizin her köşesinde ticaret canlanıyor, turizm faaliyetleri artıyor, tarım ve sanayi gelişiyor. Diyarbakır’ın bu yıl 2 milyon ziyaretçiyle rekor kırması bekleniyor. Aynı güzel haberler bölgedeki diğer illerimiz için de geçerli. Bölgede güvenlik iklimi kök saldıkça yatırımın, üretimin, istihdamın ve turizmin önündeki engeller de tek tek ortadan kalkıyor.”

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2,3 TRİLYON DOLARLIK FATURA

“Bir dönem terör tehdidinden ötürü hep beraber kaybederken şimdi huzur ve güvenlik ortamında hep beraber kazanıyoruz. Güvenlik arttıkça güvenliğe ayrılan kaynaklar azalmakta, Türkiye kaynaklarını çok daha verimli kullanma imkânına kavuşmaktadır. Son 40 yılda terör nedeniyle 2,3 trilyon dolarlık faturayı omuzlamış bir ülke için bu tek başına büyük bir kazanımdır. Sadece ekonominin canlanması için değil; yüzlerin gülmesi için, anaların, babaların gülmesi için, çocukların, gençlerin umutla dolması için bizim bu sorundan kalıcı olarak kurtulmamız gerekiyor.”

EMANETİN FARKINDAYIZ

“Şunu herkes bilsin ki ülkemizin kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Doğu’nun, Güneydoğu’nun kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Benim hiçbir vatandaşımın kaybetmeye artık tahammülü kalmadı. Hangi kökenden olursa olsun bu millet artık kaybetmek istemiyor. Biz de ittifak ve iktidar olarak işte bunu gerçekleştirmenin çabası içindeyiz. Omzumuzdaki emanetin gayet farkındayız. Onun için bu sürecin başarısı için yüreğimizi, kalbimizi hatta bütün gövdemizi taşın altına koymuş durumdayız.”

SİLAH VE ŞİDDET DEVREDEN ÇIKACAK

“Terörsüz Türkiye süreci sadece güvenlik politikalarından ibaret değildir. Terör sorunu ortadan kalktığında tabii ki Türkiye’nin bütün kronik sorunları çözülmüş olmayacak. Önümüzde sivil siyasetin çözüm kapasitesinin güçlendirilmesi, demokrasinin darbe anayasası utancından kurtarılması, millî dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin tahkim edilmesi gibi birçok meselemiz var ve olacak. Dünya değiştikçe, Türkiye değiştikçe toplumun beklentileri de değişecek ve bunlar siyaset kurumunun gündemine gelecektir. Ancak silah ve şiddet devreden çıktıkça birçok meselemizin çözümü daha da kolaylaşacak.”

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467 RUHUNU KORUMALIYIZ

“Türk siyasetinde bir dönüm noktası olan 467 ruhunun korunmasına bu bakımdan özel önem veriyoruz. Bir defa milleti temsil görevi olan herkes şunu anlamalı: Sıkılı yumruklarla demokratik siyaset yapılmaz. Siyasette oyunbozanlık olmaz. Köprüleri atmak olmaz. Tabiri caizse ergen heveslerle hareket edip mızıkçılık yapmak olmaz. Siyasetin özü diyalogdur, müzakeredir, mutabakattır. Terörsüz Türkiye sürecini olabilecek en geniş siyasi ve toplumsal mutabakatla ilerletmek niyetindeyiz.”

SİYASİ ŞANTAJA İZİN VERMEYİZ

“Kim bize çözüm önerisi getirirse değerlendiririz. Ama böyle bir meselenin siyasi şantaj aracı haline getirilmesine de izin vermeyiz. Muhalefet siyasi aktivizm değildir. Milletin ve memleketin çıkarları söz konusu olduğunda mesuliyet duygusuyla hareket etmektir. İlk fırsatta faşizme dümen kıran muhalefetten ne ülkeye ne de millete hayır gelir. Zorla güzellik olmaz. Sürece destek olan da köstek olan da hesabını milletimize verecektir. Biz sürecin nasıl başladıysa, bugünlere nasıl geldiyse menziline varana kadar öyle devam etmesini arzu ediyoruz.”

COP31’de 15 milyar dolarlık anlaşma

Antalya’da düzenlenen COP31 Zirvesi’nin ekonomik kazanımlarına dikkat çeken Erdoğan, şöyle konuştu: “Antalya’da 46 karar kabul edildi. Çatı kararda mutabakata varılamasa da sonraki müzakereler için kıymetli bir zemin oluştu. Çin’le yenilenebilir enerji alanında yaklaşık 15 milyar dolarlık mutabakat zaptı imzaladık. Uluslararası kalkınma bankalarıyla 5,1 milyar dolarlık finansman anlaşmaları yaptık. Suudi Arabistan’la elektrik, Kanada ile yeni enerji teknolojilerinde iş birliğimizi geliştirdik. Zirvenin Antalya’da oluşturduğu 2 milyar dolarlık ekonomik hareketliliğin iki katına çıkacağına inanıyoruz.”

Fon soruşturmasında çözüm talimatı

Sermaye ve fon piyasalarındaki gelişmelere de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, soruşturma ve çözüm çalışmalarının yakından takip edildiğini vurgulayarak şu açıklamayı yaptı: “Fon meselesiyle ilgili gerekli açıklamaları grup toplantımızda kapsamlı şekilde yapmıştık. Ekonomi kurmaylarımız, Adalet Bakanlığımız, ilgili kurumlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Atılan adımları ve alınan kararları kamuoyumuzla paylaşıyorlar. Bu adımları yakından takip ediyor, açıkladığımız yol haritası doğrultusunda meselenin bir an önce çözülmesini istiyoruz.”

Muhalefet şov peşinde koşuyor

Ekonomide güven ve istikrarın önemini vurgulayan Erdoğan, 2027 bütçesi görüşmeleri üzerinden muhalefeti eleştirerek şunları söyledi: “Hükümet olarak Türkiye’yi, Türkiye’nin sanayiini, aşımızı, ekmeğimizi, huzurumuzu, refahımızı büyütmekte kararlıyız. Yatırım, üretim, istihdam, ihracat temelinde istikrarlı büyüme stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz. Üretim kapasitemizin korunması birinci önceliğimiz. 2027 bütçemizi halkımızın tamamının ihtiyaçlarını dikkate alarak hazırladık. Plan ve Bütçe Komisyonu’na yansıyan görüntülere bakmak bile hükümetimizle muhalefet partileri arasındaki vizyon farkını çok net ortaya koymaktadır. Bazı muhalefet aktörleri şov ve nümayiş peşinde koşmak dışında sadra şifa olacak hiçbir şey yapmıyor.”

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