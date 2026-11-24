Ukrayna'nın Libya açıklarında Rus korveti Merkury ve kuru yük gemisi MV Angara'yı hedef aldığına ilişkin açıklaması, savaşın Karadeniz sınırlarını aşarak Akdeniz'e uzandığını ortaya koydu. Baltık Denizi'nde Rus lojistik gemisi Sparta II'nin saldırıya uğraması ve Karadeniz'de ticari gemilerin hedef alınmasıyla birlikte dünya ticaretinin ana güzergâhları giderek daha büyük bir güvenlik kriziyle karşı karşıya. Akdeniz, Baltık Denizi ve Karadeniz'de Rusya bağlantılı gemilerin hedef alınması, çatışmanın coğrafi sınırlarının genişlediğine ilişkin işaretleri somutlaştırıyor. Son olarak Libya'nın Bingazi Limanı'nda demirli bulunan Rus korveti Merkury'ye yönelik saldırının sorumluluğunu üstlenen Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, operasyonun ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

SAVAŞ GEMİSİ, YÜK GEMİSİ VE HELİKOPTER

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Libya açıklarında gerçekleştirilen operasyonda Ukrayna yapımı yedi insansız deniz aracının (İDA) kullanıldığını açıkladı. Zelenski, Rus korveti Merkury'nin batırıldığını, gemide bulunan Ka-27 tipi helikopterin de imha edildiğini belirtti. Operasyonun hedeflerinden birinin Rusya'nın silah taşımak için kullandığı MV Angara adlı kuru yük gemisi olduğunu kaydeden Zelenski, geminin de vurulduğunu ifade etti. Ukrayna lideri, operasyonun hedeflerine ulaştığını belirterek Ukrayna Güvenlik Servisi ve Savunma Kuvvetleri'ne teşekkür etti. Rusya'nın 2023 yılında hizmete aldığı Merkury'nin hedef alınması, saldırının askeri önemini artırırken, Libya kıyılarında yaşanan gelişme savaşın Karadeniz dışındaki deniz alanlarına taşınması bakımından da dikkat çekti. Ancak gemilerin son durumuna ve saldırının sonuçlarına ilişkin Ukrayna açıklaması dışındaki bağımsız doğrulamalar henüz sınırlı.

BALTIK DENİZİ'NDE İHA'LI SALDIRI

Akdeniz'deki saldırıdan önce Baltık Denizi'nde de Rusya bağlantılı bir lojistik gemisi hedef alındı. Cumartesi günü Rus savunma lojistiği şirketi Oboronlogistika tarafından işletilen Sparta II adlı kuru yük gemisinde, uluslararası sularda şüpheli bir İHA saldırısının ardından yangın çıktı. Ukrayna saldırıyla ilgili açıklama yapmazken Finlandiya ordusu saldırının Ukrayna tarafından gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendirdi. Gemideki 16 mürettebat yakındaki bir Rus gemisine tahliye edildi. Mürettebattan bir kişinin hafif yaralandığı bildirildi. Yangının ardından Rusya, Estonya ve Finlandiya'ya ait deniz unsurları müdahalede bulundu. Finlandiya karasularına sürüklenen gemi, pazar günü Rus gemisi tarafından yedekte çekilerek bölgeden uzaklaştırılmaya başlandı.

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KARADENİZ'DE TİCARİ GEMİLER VURULUYOR

Karadeniz'in batısında, özellikle Romanya ve Bulgaristan açıklarında ticari gemilere yönelik saldırılar da ekim ayının sonundan itibaren yoğunlaştı. 23 Ekim'de Komorlar bayraklı Khoryv adlı yük gemisi Köstence açıklarında battı. Olayda bir denizci hayatını kaybederken üç kişi kayboldu, dokuz kişi kurtarıldı. 28 Ekim'de Liberya bayraklı Contship Jet konteyner gemisi Bulgaristan açıklarında hedef alındı ve battı. Kasım ayında Romanya'nın Sulina çevresinde Larissa 1, Eviapetrol V, Marsol ve Ali Najafov adlı gemilerin karıştığı saldırı ve hasar olayları yaşandı. Bu olaylarda gemilerde hasar ve yangın meydana gelirken can kaybı bildirilmedi. 16 Kasım'da Somali bayraklı Betul 8 adlı tahıl gemisi Bulgaristan'ın Kaliakra Burnu açıklarında battı. Gemideki 12 denizci kurtarıldı. Bir gün sonra Liberya bayraklı LPG tankeri Gas Husky de Bulgaristan'ın Byala açıklarında saldırıya uğrayarak battı. Geminin 19 kişilik mürettebatı kurtarıldı.

ENERJİ VE TEDARİK ZİNCİRİ TEHLİKEDE

Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 80'inin deniz yoluyla gerçekleştirildiği dikkate alındığında, Akdeniz, Karadeniz ve Baltık Denizi'nde art arda yaşanan saldırıların etkisi bölgesel güvenlik sorunlarının ötesine geçiyor. Küresel gemi liman uğraklarının yüzde 21-22'sini barındıran Akdeniz, dünya konteyner limanı hacminin yaklaşık yüzde 9'unu gerçekleştirirken, küresel ham petrol sevkiyatlarının yaklaşık yüzde 18'ine ev sahipliği yapıyor. Karadeniz tahıl ve enerji taşımacılığındaki stratejik rolüyle, Baltık Denizi ise Rusya ve Avrupa arasındaki enerji ve yük taşımacılığıyla öne çıkıyor.

Gerilim tırmanıyor

Batı ülkeleri ile Rusya arasındaki kriz tırmanma devam ediyor.

Slovenya, Rusya vatandaşlarına yönelik vize kısıtlaması uygulayacağını açıklayarak, turistik ve diğer zorunlu olmayan seyahatler için yapılan vize başvurularını kabul etmeme kararı aldığını duyurdu.

Finlandiya Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'da sivilleri hedef alan saldırılarını kınamak için Rusya'nın Helsinki Büyükelçisi Pavel Kuznetsov'u Bakanlığa çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Estonya’yı savaşa yol açabilecek bir dizi düşmanca eylemde bulunmakla suçladı.

NATO, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırısı sırasında 3 Rus seyir füzesinin Polonya hava sahasını ihlal etmesinin ardından bu ülkeye bir AWACS erken uyarı uçağı konuşlandırma kararı alındığını duyurdu.

AB de Rusya’ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor: Paket kapsamında, yaklaşık 60 Rus bankasına işlem yasağı getirilmesi öngörülüyor. Rus gemilerinin yaptırım listesine alınması ve savaşta görev yapmış Rusların AB'ye girişinin yasaklanması yaptırım paketi teklifinde yer alıyor.

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