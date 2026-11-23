Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Ankara'da sıfır aldığı otomobili 9 kez servise götüren tüketici, tavandaki boya dökülmesinin kullanıcı hatasına bağlanması üzerine Tüketici Mahkemesi'nde dava açtı.

Bilirkişinin üretim hatası tespitinin ardından mahkeme, otomobilin aynı marka ve tipte, ayıpsız bir araçla değiştirilmesine karar verdi. Kararı Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi de onadı.

Tüketici neredeyse her ay servise gitmek zorunda kaldı

Tüketici, sıfır kilometre otomobili 11 Ağustos 2020'de bayiden satın aldı.

Dava dilekçesine göre otomobil, satın alındığı günden itibaren sık sık arızalandı; tüketici neredeyse her ay servise gitmek zorunda kaldı.

Reklam Reklam

Otomobil, start-stop sistemindeki sorun nedeniyle 2021'de 4 kez servise götürüldü. Sorun, her seferinde yapılan işleme rağmen kalıcı olarak giderilemedi.

Garanti kapsamında görüş kamerası da değiştirildi ancak tüketici bu süreçte 2 ay bekletildi.

Tüketici, aracın tavanında 25 Eylül 2021'de boya atması başlayınca aynı gün yetkili servise başvurdu. Dilekçede, servisin talebi reddederek boya kusurunu kullanıcı hatasına bağladığı belirtildi.

Tüketici, bunun üzerine avukatı aracılığıyla Ankara 9'uncu Tüketici Mahkemesi'nde, otomobilin aynı marka ve tipte, sıfır kilometre ve ayıpsız bir araçla değiştirilmesi talebiyle dava açtı.

Reklam Reklam

Boya kusuru üretimden kaynaklandı

Davalı şirketler, tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullandığı gerekçesiyle aracın değiştirilmesini isteyemeyeceğini savundu.

Mahkeme, otomobilin toplam 9 kez servise götürüldüğünü, araçta kaza kaydı bulunmadığını belirtti.

Mahkeme, bilirkişi raporlarını değerlendirerek tavandaki boya dökülmesinin zamanla ortaya çıktığı ve üretim sırasında yapılan hatalı boya uygulamasından kaynaklandığı sonucuna vardı. Aracın ayıpsız misliyle değiştirilmesine, tüm masrafları davalılara ait olmak üzere hükmetti.

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 3'üncü Hukuk Dairesi, önceki raporlar arasındaki çelişkiyi hükme esas alınan bilirkişi raporunun giderdiğini belirterek davalıların istinaf başvurularını esastan reddetti.

Davalılar, bilirkişi incelemesinin yetersiz olduğunu ve boya kusurunun dış etkenlerden kaynaklandığını ileri sürerek kararı temyiz etti.

Reklam Reklam

Değişim talebi hakkaniyete uygun bulundu

Yargıtay 3'üncü Hukuk Dairesi, tavan olukları ve tavan camıyla birleşen bölgelerde vernik atması ile beneklenme görüldüğünü, bilirkişi raporlarında aracın tavanında 5 noktada boya bozulması saptandığını belirtti.

Daire, müdahale edilmemesi hâlinde boya kusurunun tavanın diğer bölümlerine de yayılabileceğini değerlendirdi.

Daire, tüketicinin değişim talebini hakkaniyete uygun buldu; dosya kapsamında araçta hasar bulunmadığını da dikkate aldı.

Yargıtay, kararı oy birliğiyle onadı ve davalıların temyiz itirazlarını reddetti.

Reklam Reklam

Gündem

Afyonkarahisar'daki silahlı saldırıda öldürülmüştü: Eşi Hilal Mete'yi anlattı

Gündem

Eski Zafer Partili Nursena Gür mezarlıkta alkol alıp dini değerleri aşağıladı: Fatihamızı okuduk ölülerin ruhuna kaldırıyoruz

Gündem

Çorum hayvan pazarında alacak verecek kavgası kanlı bitti