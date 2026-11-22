Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen "2. Türk-Alman Otomotiv Zirvesi"nin ardından aralarında Yeni Şafak Ankara Haber Müdürü Fazlı Şahan'ın da olduğu basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Devlet, hükümet, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve medyanın "Made in EU" konusunda büyük bir mücadele verdiğini vurgulayan Bolat, son bir yılda yüzden fazla faaliyet gerçekleştirdiklerini ve çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

YUMRUK YİYEN TARAF OLMAK İSTEMİYORUZ

Bolat, "Dünya öyle bir noktaya geldi ki ne kural kaldı ne düzen. Erken kalkanın, masaya vuranın kural belirlediği bir dönemeçteyiz. Burada yumruk yiyen taraf olmak istemiyoruz. Türkiye ile AB arasında sanayide başarılı bir entegrasyon var. Türkiye'de 70 bine yakın Avrupalı firma faaliyet gösteriyor. Sadece otomotiv sektöründe 1.650 Avrupalı firma yatırım yapmış durumda, buna zarar verilmemesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

AB KARAR ALMA ARİFESİNDE DEĞİL

Avrupa'nın homojen bir yapıya sahip olmadığını, çok katmanlı bir karar mekanizması bulunduğunu aktaran Bolat, Avrupa Konseyi, Bakanlar Konseyi, AB Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu nezdinde Türkiye için hayırlı bir karar çıkması adına son ana kadar mücadele ettiklerini bildirdi. Sürecin suhuletle yürütülmesi gerektiğini vurgulayan Bolat, "Alman-Fransız bildirisi 1,5 ay önce açıklandığında olumsuz manşetler ve demeçler oldu ancak biz hükümet olarak özel sektörümüzle çalışmalarımıza devam ettik. Bugün salonda Alman otomotiv temsilcileri, eski siyasiler ve iş insanları vardı. Türkiye ile ekonomik ilişkilere ve Türkiye'nin bu süreçte Avrupa içinde kabul edilmesi gerektiğine inananların sayısı çok fazlaydı, bunların sayısını artırmaya devam edeceğiz. Henüz hızlıca bir karar alma arifesinde değiller çünkü görüşler giderek derinleşmeye başladı. Önce siyasi bir tutum belirleniyor ancak detaya inildikçe çok karışık ve sıkıntılı süreçler olduğunu görüyorlar" diye konuştu.

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BYD'NİN TEMİNATI KASADA

BYD'nin Türkiye'deki yatırım sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bolat, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının elektrikli otomobil ekosisteminin kurulması için çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi. BYD ile yatırım konusunda anlaşma ve sözleşme yapıldığını hatırlatan Bolat, Türkiye'ye getirilen araçlarla ilgili gerekli teminatların alındığını belirtti. Bolat, "Türkiye'de hiçbir kamu zararına yol açmayacak şekilde konuyu titizlikle takip ediyorlar. Gelen otomobillerle ilgili alınması gereken teminatları aldılar. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kasasında" dedi. Yatırımın tamamlanması için belirli bir sürecin bulunduğunu kaydeden Bolat, bu sürecin tamamlanmasının beklendiğini ifade etti.

VOLKSWAGEN'İN TÜRKİYE YATIRIMI

Türkiye'ye yönelik olası otomotiv yatırımlarına ilişkin soruları da yanıtlayan Bolat, Volkswagen'in Doğuş Grubu ile bir niyet mektubu imzaladığına ilişkin açıklamayı hatırlattı. Görüşmenin ayrıntılarının henüz netleşmediğini belirten Bolat, "Olsa olsa belki Uzak Doğu'daki bir yatırımını kapatıp buraya doğru çekme arayışı gibi olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

TIR şoförlerine öncelikli vize

Avrupa Birliği ile TIR şoförlerinin vize sorunlarının çözümüne yönelik çalışma grubu oluşturulmasını değerlendiren Bolat, vize randevularının kolaylaştırılması ve şoförlere öncelik tanınması konularının gündemde olduğunu belirtti. Vize sorununun yalnızca otomotiv sektörünü değil, birçok sektörü etkilediğine işaret eden Bolat, özellikle taşımacılık sektöründe yaşanan sıkıntıların giderilmesinin önem taşıdığını ifade etti.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Almanya'daki temasları kapsamında Almanya Federal Ekonomi ve Enerji Bakanı Katherina Reiche ile bir araya geldi.

HİBRİT ARAÇLARA EK VERGİYE KARŞI AB'YE MEKTUP

AB'nin hibrit araçlara yönelik başlattığı korunma önlemi soruşturmasını ve Türkiye'nin olası ek vergi veya kotalardan muaf tutulması için yapılan girişimleri değerlendiren Bolat, az önce AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Maros Sefcovic'e hitaben resmi bir mektup imzaladığını açıkladı. AB'yi telaşa sürükleyen unsurun Çin'den yapılan hibrit ve şarj edilebilir hibrit araç ithalatının 3 yılda 53 binden yıl sonu itibarıyla 850 bine doğru gitmesi olduğunu anlatan Bolat, "Şu anda bu alanda ihracatımız çok az ama yatırımlarımız var ve önümüzdeki 2-3 yılda ihracatımız artacak. Bunun engellenmemesi için müzakere içindeyiz" şeklinde konuştu.





GÜMRÜK BİRLİĞİ'NDE DELİK AÇILMASIN

Avrupa Birliği'nin Türkiye'yi otomotiv sektörüne yönelik olası koruma tedbirlerinin dışında bırakması gerektiğini vurgulayan Bolat, Gümrük Birliği'nin 1996'dan bu yana iki taraf için de önemli kazanımlar sağladığını söyledi. Türkiye ile AB arasındaki karşılıklı ticaretin 30 yılda 21 milyar dolardan 233 milyar dolara yükseldiğini belirten Bolat, "Bir Gümrük Birliği gibi 1996 yılı başından beri yürürlükte olan uluslararası anlaşmamıza uyulmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunda delik açılmasın. Delik açılmaya başladı mı torbada birçok yerden açılmaya başlayacak. Biz istiyoruz ki kazan-kazan senaryosuyla devam edelim. İki taraf da bundan kazançlı" diye konuştu.

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