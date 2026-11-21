Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Saraylı Mahallesi, Altınkaya Barajı'nın kıyısında yer alan 60 hanelik yapısı ve baraj gölü manzarasıyla dikkat çekiyor.

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Samsun’un Vezirköprü ilçesindeki Saraylı Mahallesi, Altınkaya Barajı’nın masmavi sularıyla çevrili konumu ve doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor. Baraj gölüne hakim noktada bulunan mahalle, manzaranın tadını çıkarmak ve kıyıda balık tutmak isteyen vatandaşları ağırlıyor.

Narlısaray'dan ayrılan mahallenin 60 hanesi var

2019 yılında gerçekleştirilen yerel seçimler öncesinde Narlısaray Mahallesi’nden ayrılarak bağımsız mahalle statüsü kazanan Saraylı’nın 60 hanesi ve yaklaşık 500 nüfusu bulunuyor.

Türkiye’nin gövde hacmi bakımından üçüncü büyük barajı olan Altınkaya Barajı’nın kıyısında yer alan mahalle, suyun çevrelediği tepeleri ve doğayla bütünleşen görünümüyle ziyaretçilerine eşsiz bir manzara sunuyor.

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Mahalle sakinleri, yaşadıkları yerin doğal güzelliğiyle öne çıktığını ancak göç nedeniyle nüfusun giderek azaldığını belirtti. Özellikle gençlerin iş ve yaşam imkanları nedeniyle mahalleden ayrıldığını ifade eden vatandaşlar, geride çoğunlukla yaşlı nüfusun kaldığını söyledi.

IHA Vezirköprü'nün Saraylı Mahallesi, Altınkaya Barajı'nın kıyısındaki konumuyla ve çevresindeki doğal güzelliğiyle dikkat çekiyor.

IHA Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Saraylı Mahallesi, Altınkaya Barajı'nın kıyısında, çevresi suyla sarılı tepelerin ortasında yer alıyor.

IHA Samsun'un Vezirköprü ilçesindeki Saraylı Mahallesi, Altınkaya Barajı'nın kıyısındaki konumu ve kırmızı çatılı evleriyle dikkat çekiyor.

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