Seni hâlâ kim fonluyor?

Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç’ın, “Tera’yı savunması için 500 bin dolar verdik” dediği Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasını manipüle etmeye devam ediyor. Özlale bu kez fon vurgununun üzerine kararlılıkla giden Yeni Şafak ile aynı grupta yer alan şirketleri hedef almaya başladı.