Hatay'da Ahmet Nuri Bezar'ın bıçakla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5'i tutuklandı, 2'si serbest kaldı. Dalgıç polislerin Asi Nehri'nde içinde ceset olan çuvalı bulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı.
Hatay’da gönül ilişkisi yaşadığı kadın ve kocası tarafından bıçakla öldürüldükten sonra yakılarak Asi Nehri’ne atılan şahsın vahşice öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen 7 kişiden 5’i tutuklandı.
IHA
Dalgıç polislerin nehir içinde yaptıkları çalışmada içi ceset dolu torbayı buldukları anlar ortaya çıktı. Kars’ta yaşayan 40 yaşındaki Ahmet Nuri Bezar’ın birliktelik yaşadığı M.K. isimli kadın ve kocası tarafından bıçaklandıktan sonra varil içinde yakıldığı ve ardından torba içerisinde Asi Nehri’ne atıldığı ortaya çıkmıştı.
IHA
M.K. isimli kadın ve kocası E.C.K. ile birlikte cinayete karıştığı ortaya çıkan aile üyesi 5 kişi adliyeye sevk edilmişti. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 5’i tutuklanırken, 2’si serbest kaldı.
IHA
Öte yandan şahısların ifadelerinde şahsı evde bıçaklayarak öldürdükleri ve ev içerisinde varil içerisinde yakmaya çalıştıkları, ardından da cesedi yok edemeyince çuvala koydukları cesedi arabayla Kuzeytepe Mahallesi’nden taşıyarak Asi Nehri’ne attıkları öğrenildi.
IHA
Öte yandan dalgıç polislerin nehir içerisinde yaptıkları aramalar esnasında içinde ceset olan çuvalı buldukları anların görüntüleri ortaya çıktı.
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.