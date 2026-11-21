CHP’de kurultay takviminin bir kez daha ertelenmesi parti içindeki muhalefetin tepkisini artırdı. İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı ve Parti Meclisi (PM) Üyesi Akif Hamzaçebi’nin peş peşe yaptığı açıklamalarla gündeme gelen tartışma üzerine Genel Merkez devreye girdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), kurultay takvimine itiraz eden iki isimle görüşmesi için Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal’ı görevlendirdi. Sarıbal’ın görüşmelerde hem erteleme gerekçelerini anlatması hem de parti içindeki rahatsızlıkları dinlemesi bekleniyor.

CHP Genel Merkezi’nin 17 Kasım’da il ve ilçe başkanlıklarına gönderdiği genelgeyle kongre takvimi yeniden düzenlendi.

İL KONGRELERİ NİSANDA

Daha önce 14 Şubat 2027’de tamamlanması öngörülen il kongreleri süreci, yeni takvimle 2 Mayıs 2027’ye uzatıldı. İlçe kongrelerinin ise 27 Şubat-28 Mart 2027 tarihleri arasında yapılması kararlaştırıldı. İl kongreleri 3 Nisan’da başlayacak. Büyük kurultayın tarihi ise henüz belirlenmedi.

SALICI KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, kurultay tarihinin belirsiz bırakılmasına tepki gösteren Oğuz Kaan Salıcı, 17 Kasım akşamı kararın açıklanmasından sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’yla görüşerek kurultayın ilk açıklanan takvime uygun biçimde yapılmasını ve mart sonuna kadar büyük kurultayın toplanmasını önerdi. Salıcı ve Hamzaçebi'den sonra eski milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Atilla Sertel de kurultayın ertelenmeden yapılmasını talep etti. Salıcı, mutlak butlan kararının ardından katıldığı PM toplantılarında acilen olağanüstü kurultay yapılmasını istemişti.

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KURULTAYI ÖTELEYECEKLER

Kaynaklar, “Daha önce de yaşadığımız bir senaryo ile karşı karşıyayız. Tüm kongre sürecini tamamladıktan sonra seçim sürecine girildi. Bu ortamda ya kurultay yapılmaz diyerek seçimi 2028 Mayıs’ına kadar öteleyecekler ya da erken seçim olasılığını bahane ederek kurultayı toplamayacaklar” değerlendirmesinde bulundu.

ÜÇÜNCÜ YOLCULAR BEKLEMEDE

CHP’de kendilerini ‘üçüncü yol’ olarak tanımlayan Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’nın da olağanüstü kurultay talebi ve kurultay takviminin ötelenmesine ilişkin değerlendirmeler yaptığı öğrenildi. Üç milletvekilinin önümüzdeki günlerde görüşlerini Kılıçdar-oğlu’na iletmesi bekleniyor.

Kılıçdaroğlu döneminde iki kez ertelendi

CHP’de Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı döneminde büyük kurultay takvimi iki kez seçim gerekçesiyle ertelendi. 2014’te cumhurbaşkanlığı ve 2015 genel seçimleri nedeniyle bir yıl ertelenen kurultay, 2016’da yapılırken 2022’de de olası erken seçim ve salgın koşulları gerekçe gösterilerek bir yıl ötelendi. Bu süreçlerde il ve ilçe kongre takvimleri de ertelendi.

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