Fon soruşturmasının başladığı ilk günden bu yana açıklamalarıyla ‘ekonomist’ ünvanını sorgulatan Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, dün yine sahne aldı. Özlale’nin hedefinde bu kez fon vurgununun üzerine giden Yeni Şafak’ı da bünyesinde barındıran Albayrak Grubu oldu. Özlale, Albayrak Grubu’nun soruşturma ile ilgisi olmayan ve şeffaf şekilde yürüttüğü sermaye piyasası işlemleri üzerinden kendi çapında algı operasyonuna kalkıştı. Özlale, Albayrak Grubu bünyesindeki TÜMOSAN ve Trabzon Limanı'nın da yatırım yaptığı fonlar üzerinden grubun çatı şirketi Ereğli Tekstil'e 331 milyon liralık finansman sağlandığını öne sürdü. Asılsız iddialara ilişkin açıklama yapan Albayrak Grubu, Özlale’yi ekonomi bilgisini gözden geçirmeye çağırdı. Açıklamada satır başları ile şunlar kaydedildi:

FAALİYETLERİMİZ İLGİLİ KURUMLARIN DENETİMİNDE

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale’nin grubumuz hakkındaki açıklamaları üzerine kamuoyunu bilgilendirme gereği doğmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki Albayrak Grubu, bir asra yakın ticari geçmişi, 10 ayrı ülkedeki faaliyetleri ve 10.000’den fazla çalışanıyla üretime, yatırıma ve istihdama katkı sunan köklü bir kuruluşlar topluluğudur. Grubumuzun bütün finansal işlemleri yürürlükteki mevzuata, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine ve ilgili kurumların denetim ve gözetimine uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

FİNANSAL ENSTRÜMANLARI KULLANMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Portföy yönetim şirketleri ve yatırım fonlarıyla uzun yıllardır başarıyla çalışmaktayız. Son yıllarda beş farklı grup şirketimiz aracılığıyla kısa vadeli borçlanma aracı ihraçlarımızı gerçekleştirdik. Ereğli Tekstil şirketimizin bono, TÜMOSAN ve Sukkar Şeker şirketlerimizin ise sukuk gibi sermaye piyasası enstrümanlarını kullanması, mevzuat çerçevesinde yürütülen finansman faaliyetleridir. Bundan sonra da aynı finansal enstrümanları kullanmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi açıklama, grubumuzu hukuka uygun finansman yöntemlerinden vazgeçiremeyecektir.

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ÖZLALE EKONOMİK KAVRAMLARI BİLMİYOR

Ekonomi alanında akademik ünvan taşıyan bir siyasetçinin, bono ile sukuk arasındaki farkı, yatırım fonlarının işleyişini ve sermaye piyasası araçlarının şirket finansmanındaki yerini bilmesi beklenir. Şayet bunları biliyor da kamuoyuna farklı bir izlenim vermeye çalışıyorsa mesele bilgi eksikliğinin ötesindedir. Bilmiyorsa, hakkında hüküm vermeye kalkıştığı konuları önce öğrenmesinde fayda vardır. Ekonomist sıfatı taşımak, her ekonomik değerlendirmeyi doğru kılmaz. Hele ki finansal kavramları siyasi ithamların malzemesi hâline getirmek, akademik ünvanla örtülemeyecek bir ciddiyet sorunudur.

ÜMİT ÖZLALE’YE HESAP VERMEYİZ

Sayın Özlale’nin daha önce de grubumuz hakkında gerçeği yansıtmayan değerlendirmelerde bulunmuş olması, bugünkü açıklamalarının amacının bilgi edinmekten ziyade kamuoyunda şüphe oluşturmak olduğu yönündeki kanaatimizi güçlendirmektedir. Albayrak Grubu’nun ticari faaliyetleri ve finansal yükümlülükleri hakkında bilgi edinmek isteyenlerin başvuracağı yerler bellidir. Bunlar ilgili düzenleyici kurumlar, kamuya açık bildirimler ve yetkili mercilerdir. Grubumuz; faaliyetlerini sürdürmek ve finansal enstrümanlarını seçmek için Sayın Özlale’den yahut bir başkasından izin almak veya hesap vermek zorunda değildir.

YASAL HAKLARIMIZI KULLANACAĞIZ

Bununla birlikte, kamuoyunu yanıltabilecek açıklamaların şirketlerimizin ticari itibarı, yatırımcılarımız ve sermaye piyasalarına duyulan güven üzerinde oluşturabileceği etkileri ciddiyetle değerlendirmekteyiz. Grubumuz, ticari itibarına ve tüzel kişilik haklarına yönelik gerçeğe aykırı beyanlar karşısında, ilgili mevzuat çerçevesinde bütün yasal haklarını kullanacaktır. Bu hukuki girişimler yalnızca grubumuzun değil, şirketlerimizle çalışan yatırımcıların ve sermaye piyasalarının güvenilirliğinin korunması bakımından da önem taşımaktadır. Albayrak Grubu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve yasal finansman araçlarını kullanmaya devam edecektir.

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Her açıklamasında çuvalladı

Yeni Partili Ümit Özlale, soruşturmanın başladığı ilk günden bu yana süreci hedefinden saptırmak için büyük bir gayret sarf ediyor. Soruşturmayla ilgisi olmayan, ciddiyetten uzak sosyal medya dedikodularıyla basın açıklamaları yapan Özlale’nin iddiaları bir bir yalanlanıyor.

İLK AÇIKLAMASINDA PATLADI

Soruşturmanın daha başında, bir gün öncesinden duyuru yaparak basını başına toplayan Özlale, canlı yayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın babası Hasan Özdemir’in yatırım fonlarında toplam 830 milyon liralık işlem yaptığını öne sürdü. Dakikalar sonra bu iddianın yalan olduğu ortaya çıktı. Bakan Göktaş, iddiaları “yalan ve iftira” olarak nitelendirerek reddetti. Söz konusu işlemin babasına ait olmadığını, ortada bir isim benzerliği bulunduğunu belirten Göktaş, Özlale’yi istifaya davet etti. CHP yönetimi Göktaş’tan özür dilese de fonculardan rüşvet aldığı iddia edilen Özlale, algı operasyonuna devam etti.

İKİNCİ İFTİRA BOLAT’A

Özlale, ikinci açıklamasında da çuvalladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın Hedef Portföy’de 170 milyon liralık işlemi olduğunu iddia etti. Özlale’yi kaynak gösteren bazı gazeteciler de yalanı daha ileri taşıyarak rakamı yukarı çekti. Bakan Bolat, iddiayı detaylı bir açıklamayla satır satır yalanladı. 37,8 milyon TL’lik aile tasarrufunun 2024 yılında sukuk (kira sertifikası) hesabına yatırıldığını belirten Bolat, “Üzerinden 2 yıl 8 ay geçti, para hâlâ orada. Bu verileri ilgili banka ve aracı kurumlar üzerinden yalan yanlış şekilde sızdırıp iftira ve tezvirat yayanlara karşı, tespit edilmeleri durumunda gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.” dedi. Ancak bu açıklama da adı vurgunun merkezindeki Tera ile anılan Özlale’yi durdurmadı.

ÖZLALE’NİN YALANLARINI YARGIYA TAŞIDI

Özlale’nin diğer hedefi AK Parti Milletvekili Çiğdem Karaaslan oldu. Kamuoyuyla hiçbir belge paylaşmadan iddialarda bulunan Özlale’ye Karaaslan’dan yanıt geldi. Kendisinin ve ailesinin gündemdeki fonlarda hiçbir hesabı veya işlemi bulunmadığını açıklayan Karaaslan, soruşturmayı gölgelemeye çalıştığını belirterek Özlale hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu ve hukuki süreçleri başlattığını duyurdu. Ancak bir iddiası daha balon çıkan Özlale, soruşturmayı “asıl fonculardan” uzaklaştırmak için algı operasyonuna devam etti.

POLSAN İDDİASI DA YALAN ÇIKTI

Özlale’nin iftira ve yalanlarından İçişleri Bakanlığı da nasibini aldı. Özlale, POLSAN’da (Polis Bakım ve Yardım Sandığı) toplanan milyarlarca liranın yüksek riskli hisse fonlarına yatırıldığını öne sürdü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de belgeleriyle Özlale’yi yalanladı. Çiftçi, POLSAN’ın aktif varlık büyüklüğünün 80 milyar lira civarında olduğunu, bunun fonlarda değerlendirilen kısmının ise 1 milyar lira civarında bulunduğunu duyurdu. Çiftçi, “Sayın Ümit Özlale’nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor.” dedi. POLSAN ise SPK tarafından yetkilendirilmiş kurumlarla çalışmanın yasal zorunluluk olduğunu, Tera Yatırım ile geçmişte yapılan küçük çaplı bir işlemin kâr veya zarar oluşmadan kapandığını ve fonlardan zarar edilmediğini açıkladı. Ancak yine durmayan Özlale, fon soruşturmasını sulandırmak için algı operasyonlarına devam ediyor.

"Tera’yı kollasınlar" diye 500 bin dolar verdik

Fon soruşturmasında tutuklanan Tera Holding Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Parlakaç, Yeni Partili Ümit Özlale hakkında çarpıcı iddialarda bulundu. Savcılık ifadesinde Tera Grubu’nun kendisini kollaması ve reklamını yapması için bazı gazeteciler ile siyasetçilere para ve hediyeler verdiğini vurgulayan Parlakaç, Ümit Özlale’nin de o isimlerden birisi olduğunu ifade etmişti. Parlakaç ifadesinde şunları kaydetmişti:

ÖZLALE’Yİ TEZMEN SÖYLEDİ

Yine özellikle belirtmek istediğim hususlardan bir tanesi de siyasetle bağlantılı olup köşe yazarlığı yapanlar ve ekonomiye ilişkin haber gazeteciliği yapanlara yönelik Emre Tezmen'in ve Tera grubunun reklamının yapılması için hediyeler ve elden paralar verildi. Bunlardan özellikle siyaset bağlantılı olan kişilerden Ümit Özlale ismini duydum. Bunu Emre Tezmen toplantı esnasında söyledi. Burada toplantıda Abdulkadir Özkan da vardı. Abdulkadir Özkan'ın da geçmişi gazeteciliktir diye biliyorum.

İLİŞKİLERİ İYİ TUTSUN DİYE

“Hatta o toplantıda ‘İktidar partisinden ve muhalefet partilerinden birilerini yanımızda tutmakta fayda var. Her iki kesimle de bağlantılarım çok iyi’ dedi. Burada Abdulkadir Özkan, Ümit Özlale isminden bahsetti. Hatta Ümit Özlale halihazırda Yeni Parti milletvekili diye biliyorum. O toplantıda Abdulkadir Özkan 500 bin dolar para istedi, bu parayı bahsetmiş olduğum Ümit Özlale ve diğer kişilere vereceğini söyledi. Burada Abdulkadir Özkan ile Ümit Özlale’nin yakın olduklarını biliyorum. Ümit Özlale'ye bu 500 bin dolar içerisinden ne kadar verdi bilmiyorum. Fakat Ümit Özlale'ye verilmesindeki sebep muhalefette bir şekilde ses çıkarmadan Emre Tezmen ve Tera'yı desteklemesi, ilişkilerini iyi tutması içindi.”

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