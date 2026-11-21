Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nde yürütülen restorasyon çalışmalarında, yer altındaki tarihi tüneller gün yüzüne çıkarılıyor. Ayasofya’nın yer altındaki tarihi tünellerinde yürütülen restorasyon çalışmalarını inceleyen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, çalışmaların yalnızca yapının görünen bölümleriyle sınırlı olmadığını, yer altındaki tarihi mirasın da bilimsel yöntemlerle araştırıldığını söyledi. Vezir Bahçe ve Batı Bahçe bölümlerinden 3 bin tona yakın dolgu malzemesi çıkarıldığını açıklayan Ersoy, tarihi su altyapısı ve farklı dönemlere ait yapı kalıntılarının ortaya çıkarıldığını belirtti.

AYASOFYA’DAN ESKİ

Vezir Bahçe’de bulunan hipoje, yani yer altı mezar yapısındaki kazıların tamamlandığını aktaran Ersoy, birbirine bağlı mekanlardan oluşan yapının ana bölümünün yaklaşık 8 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğinde olduğunu dile getirdi. Ersoy, “Hipojede yürüttüğümüz temizlik çalışmalarında çamurla kaplı tabanın 1,5 metre daha altına indik. Bu bölümün mevcut Ayasofya yapısından daha eski bir döneme ait olduğunu değerlendiriyoruz” dedi.

9 TÜNELDEN 7’Sİ TEMİZLENDİ

Batı Bahçe’de 6 mekan ve bunlarla bağlantılı 9 tünel tespit edildiğini belirten Ersoy, tünellerden 7’sinde dolgu temizliğinin tamamlandığını, diğer ikisinde ise belgeleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Temizlenen tünellerin toplam uzunluğunun 420 metreye ulaştığını bildiren Ersoy, en uzun hattın 180 metrelik Tünel-4 olduğunu ve Roma Caddesi ile ilişkili olabileceğinin değerlendirildiğini ifade etti.

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YEREBATAN'A UZANIYOR

Ayasofya Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Güleç ise “Güneye doğru olan tünelimiz doğrudan Yerebatan Sarnıcı’na gidiyor. Orada yaklaşık yüzde üç eğimle giden bir tünelimiz var ve hala Ayasofya’nın altından gelen suyumuz var. Muhtemelen Yerebatan Sarnıcı’na akan bir kaynak ya da Bozdoğan Kemeri su dağıtım şebekesinden gelen bir su olabilir” diye konuştu. Güleç, tarihi tünellerin ziyaretçilere açılmasına ilişkin henüz kesin karar alınmadığını, güvenlik ve sağlık koşullarına ilişkin çalışmaların sürdüğünü aktardı.

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