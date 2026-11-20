Sofradan tuvale uzanan lezzet yolculuğu Antalya'da

Bir pazar tezgâhındaki meyveler, denizden çıkan balıklar, kahvehane sohbetleri ve kalabalık sofralar… Türk resim sanatının usta isimleri, gündelik hayatın en tanıdık lezzetlerini bu kez tuvallerde buluşturuyor. İstanbul ve Ankara'da 130 binden fazla ziyaretçi ağırlayan “Tat ve Sanat: Lezzetli Resimler” sergisi, 53 eserlik seçkisiyle Antalya'da sanatseverleri bekliyor.