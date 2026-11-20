Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), Antalya COP31 Alanı'nda sürüyor.
Ülkelerin iklim değişikliğiyle mücadele konusunda müzakereler yürüttüğü ve kararlar aldığı konferansta, sözleşmeye taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'nin temsilcileri bir araya geliyor.
Konferans alanında, organizasyona katılanların geleneksel ve çağdaş giyim tercihleri, farklı saç stilleri ve kültürel dokuların izlerini taşıyan görünümleri renkli görüntüler oluşturuyor.
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