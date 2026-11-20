Tarihi Yarımada'da nüfus artışıyla su ihtiyacının arttığını ve Belgrad Ormanı'ndan künkler ve su yolları vasıtasıyla su getirildiğini anlatan İstanbul Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Emel Ekim, Bozdoğan Kemeri üzerinden şehre ve merkeze ulaştırılan suyun sarnıçlarda ve maksemlerde toplandığını, buradan da saraylara, dini yapılara ve konutlara dağıtıldığını söyledi.





Osmanlı zamanında "İslam dininde birikmiş suyun makbul görmemesi" ve "hijyen" gerekçeleriyle bu sarnıçların fazla kullanılmadığına işaret eden Ekim, yapıların onarılıp korunduğunu ve içindeki suyun ise genellikle bahçe ve bostan sulamak amacıyla ya da yangınlara karşı su havuzu olarak kullanıldığını aktardı.