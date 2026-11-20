Muhtar Ercan İka: "İSKİ Genel Müdürü ile de görüştük, çözüm bekliyoruz"





Adnan Menderes Mahalle Muhtarı Ercan İka, "Burada 5 blok var. Buranın altyapısı 2008 yılında yapılırken koruge borular kullanılmış. Zamanla buralar hep tıkanmış, artık kaldırmıyor. O zaman siteler boştu, şu anda burada bir tane boş daire bulamazsınız. Hepsi dolmuş. Buradaki vatandaşlar her yağmur yağdığında bu sıkıntıyı yaşıyor. Ben defalarca bunları sözlü ve dilekçeli olarak İBB’ye bildirdim, İSKİ’ye bildirdim. Son bir ay içerisinde İSKİ Genel Müdürü ile de görüştük. Burayı yapacaklarını söylediler ama hâlâ bir haber bekliyoruz. Önümüz kış, yağışlar geliyor. Her yağmur yağdığında buradaki bodrumların hepsini su basıyor. Burada bir sürü çoluk çocuk var. Yazın da kokudan, pislikten durulmuyor. Ben yazın kendim geldim, bizzat şahit oldum. Biz burayı yaptırmak için uğraştık ama burada oturanların hepsi dar gelirli. Vatandaşın kendi imkânlarıyla bunu yaptıracak gücü yok. Biz yetkililerden yardım istiyoruz" dedi.