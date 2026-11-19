Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), olası olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini bildirdi.
Fırtına akşam saatlerinden sonra bekleniyor
MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin açıklamasına göre, aralıklarla devam eden kuvvetli rüzgarın bugün akşam saatlerinden sonra etkisini artırarak güney yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat, yer yer hamleli 80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtına nedeniyle meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, baca gazı kaynaklı zehirlenmeler ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
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