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İstanbul'da, internet üzerinden sipariş edilen cinsel ve bitkisel ilaçları kargodan teslim almayan kişilere cezai işlem uygulanacağı tehdidiyle para talep ederek dolandırıcılık yapan şebekeye operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan 28 şüphelinin 6'sı 18 yaşından küçük.

Çağrı merkezlerinde binlerce kişiye ait kişisel veriler ele geçirildi.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nitelikli dolandırıcılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Yapılan incelemelerde, şüphelilerin vatandaşları çağrı merkezlerinden kod isimler kullanarak aradığı belirlendi.

Şüphelilerin, internet üzerinden sipariş edilen cinsel ve bitkisel ilaçların kargodan teslim alınmadığını öne sürerek mağdurlara cezai işlem uygulanacağını ve bu işlemin e-Devlet üzerinden görülebileceğini söylediği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle para talep ederek dolandırıcılık yaptığı da tespit edildi.

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2 Sahte çağrı merkezine eş zamanlı operasyon

Sultangazi'de faaliyet gösteren 2 çağrı merkezi, çalışmalar kapsamında belirlendi.

Çağrı merkezleri ile yöneticilerin Küçükçekmece ve Kağıthane'deki adreslerine, delillerin toplanması ve şüphelilerin yakalanması amacıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 6'sı 18 yaşından küçük.

Binlerce kişinin kişisel verileri bulundu

Çağrı merkezlerinde yapılan incelemelerde, binlerce vatandaşa ait kişisel verilerin bulunduğu tespit edildi.

Ayrıca vatandaşların kişisel verilerinin sorgulanabildiği panellerin sanal medya uygulaması üzerinden kullanıldığı belirlendi.

Öte yandan çağrı merkezlerinde ele geçirilen makbuz ve vergi levhalarında isimleri bulunan V.Ö. ve B.E. hakkında yapılan araştırmalarda, şüphelilerin kargo sorumlusu oldukları, benzer yöntemlerle ilgili suç kayıtlarının ve çok sayıda şikayetin bulunduğu tespit edildi.

2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

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