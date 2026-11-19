Gaziosmanpaşa'da 'Yemek siparişiniz var' tuzağı: Kapıyı açan adamı darbedip 430 bin lirasını gasbettiler

Gaziosmanpaşa'da 'Yemek siparişiniz var' yalanıyla kapıyı açtıran 2 şüpheli, Kenan H.'yi darbedip silahla tehdit etti. Yaklaşık 430 bin liralık ziynet eşyası ve dövizi alıp, parayı ise hesaplarına transfer ettiren 2 şüpheli kaçtı. Kenan H., "Silahla kafama vurdu. Diğer kişi de içeride koltukları kaldırdı, kutuların içine baktı ve çekmeceleri açtı. İçeriden altın dolar alarak, bir miktar parayı hesaplarına transfer ettirdiler. Toplamda 430 bin lira civarında param gitti." dedi.