İstanbul'da selden etkilenenlere su faturasında dört ay erteleme veya altı taksit imkanı

İstanbul’da 13-18 Ekim tarihlerinde etkili olan yoğun yağış ve su baskınlarından etkilenen vatandaşların ekim ayı su faturalarına ödeme kolaylığı getirildi. İSKİ Genel Kurulu’nda oy birliğiyle kabul edilen karara göre, ödenmemiş faturalar dört ay ertelenebilecek veya vade farksız altı eşit taksitle ödenebilecek.