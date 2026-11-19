Metrelerce yükselen dalgalar Üsküdar sahilinde kıyıya vurdu.
O anların keyfini ıslanmaya aldırış etmeden çıkaran vatandaşların yanı sıra, dalgalardan kaçarak korunmaya çalışanlar da oldu.
Fırtına gece saatlerinde de etkili oldu
Gün boyu etkisini sürdüren kuvvetli rüzgar ve fırtına, İstanbul'da gece saatlerinde de etkili oldu.
Şiddetli rüzgarla birlikte Üsküdar sahilinde oluşan dev dalgalar, yürüyüş yollarını ve sahil bandını aştı.
Aniden yükselen sular nedeniyle kıyı şeridindeki vatandaşlardan bazıları ıslanmamak için hızla bölgeden uzaklaştı.
Bazı vatandaşlar ise dalgalara aldırış etmeden deniz kenarında durarak ıslanıp eğlendi.
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