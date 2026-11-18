Doğal kaynakları enerjiye dönüştürme vizyonuyla hareket eden Bağcılar Belediyesi, dev bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı. Bu kapsamda Bağcılar Belediyesi, Erzurum’ un Yakutiye ilçesinde belediyeye tahsis edilen 223 dönümlük arazide 9,8 MWe bağlantı gücüne sahip güneş enerji santrali kuruyor.

20 bin adet güneş paneli yer alacak

Zemin etüdü çalışmaları devam eden projenin temelini 2027 yılı içerisinde atılması planlanıyor. 2028 yılı içerisinde devreye alınması hedeflenen 12,6 MWp kurulu güce sahip olacak santralde yaklaşık 20 bin adet güneş paneli yer alacak. Güneş enerji santralinde üretilecek enerjiyle belediye tesislerinin elektrik ihtiyacını temin edilecek. Fazla üretim ise şebekeye satılarak projenin finansman ihtiyacını karşılanıp bunun yanında ek gelir sağlanması hedefleniyor.

Zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceledi

Bağcılar Belediye Başkanı Yasin Yıldız, Erzurum’a giderek GES projesini ziyaret etti. Yıldız ve beraberindeki teknik ekip, zemin etüdü çalışmalarını yerinde inceledi. Alanda yetkililerden bilgiler alan Yıldız, Güneş Enerji Santrali projesinin heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Reklam Reklam

Enerji üretimine 2028 yılında başlayacağız

Vizyoner bir projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını söyleyen Başkan Yıldız, “Bakanlığımız böyle bir yer tahsis etti. Güneş Enerjisi Santralini kuracağımız bu yer, Türkiye’de en verimli güneş alan alanlarda dördüncü sırada geliyor. Çalışmalarımız bugün başladı. Çok yakın zamanda temel atacağız ve İnşallah 2027 sonu, 2028 başında burada enerji üretimine başlayacağız. 5.5 yıl içerisinde burada yaptığımız çalışmanın karşılığını almış olacağız. İnşallah 5.5 yıl sonra Bağcılar Belediyesi olarak bir daha elektrik faturası ödemeyeceğiz. Ayrıca belediyemize de gelir sağlamış olacağız. Güneş Enerjisi Santralimiz, Bağcılar’ımıza, İstanbul’umuza ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

203,9 MWh temiz enerji üretiliyor

Yaşanabilir ve temiz bir çevre için iklim değişikliğiyle mücadelesini kararlılıkla sürdüren Bağcılar Belediyesi, 2023 yılında Avrupa Birliğiyle imzaladığı hibe sözleşmesini 2024 yılında hayata geçirmişti. Proje kapsamında belediyenin hizmet binasının çatısına 317 panelden oluşan güneş enerjisi santrali kurulmuştu. 173 kWp kurulu güce sahip santral sayesinde yılda yaklaşık 203,9 MWh temiz enerji üretiliyor. Bu sayede yılda yaklaşık 100 bin 318 kilogram karbondioksit (CO₂) salınımı önleniyor. Belediyenin elektrik ihtiyacının büyük bölümünü karşılayan sistem sayesinde karbon emisyonları azaltılırken diğer belediyelere de örnek olunuyor.