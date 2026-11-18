Üsküdar Sahili’nde etkisini sürdüren lodos ve fırtına denizde dalgalara neden olurken, kıyıya vuran dalgalar nedeniyle bazı vatandaşlar ıslandı.
Dev dalgalar kıyıya vurdu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin uyarılarının ardından İstanbul genelinde etkili olan lodos ve fırtına, Üsküdar Sahili’nde de kendini gösterdi.
Denizde yer yer oluşan dev dalgalar, kıyıya vurarak sahilde yürüyen ve fotoğraf çektiren vatandaşların ıslanmasına neden oldu.
Lodos ve fırtınanın etkisinin gece saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.
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