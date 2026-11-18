Emniyet Genel Müdürlüğü, üç kuruma ait tesislerde meydana gelen 46 milyon 920 bin liralık maddi zararın karşılanması için 406 kişiye tazminat davası açtı.

Anayasa Mahkemesi (AYM), 15 Temmuz darbe girişiminde kamu kurumlarına verilen zararların karşılanması amacıyla darbecilerin mallarına uygulanan hacizleri yerinde ve haklı buldu. Yüksek Mahkeme, uzun yıllardır devam eden hacizlerin tek başına hak ihlali oluşturmayacağına karar verdi. Kararda, davanın kapsamı, sanık sayısı ve devam eden ceza yargılamalarına dikkat çekildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı, Polis Akademisi ve Havacılık Dairesine ait binalar darbecilerce bombalanmıştı. Bu saldırılarda oluşan 46 milyon 920 bin liralık zararın karşılanması için Emniyet Genel Müdürlüğü, 406 kişiye tazminat davası açtı. Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 15 Nisan 2018'de davalıların taşınmazları, araçları, banka hesapları, OYAK birikimleri, emekli ikramiyeleri ve diğer alacaklarına haciz konulmasına karar verdi. Davalılar, haklarında kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bulunmadığını ve zarardan sorumlu olduklarının kanıtlanmadığını belirterek karara itiraz etti. Ancak mahkeme, ceza davalarının henüz sonuçlanmadığını gerekçe göstererek hacizlerin devamına hükmetti.

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MAAŞ VE İKRAMİYELER SERBEST BIRAKILDI

Yargılama devam ederken mahkeme, Eylül 2024'te hacizlerin kapsamını daralttı. Haklarında yakalama kararı bulunan bazı kişiler dışındaki davalıların maaşları, emekli ikramiyeleri ve OYAK birikimleri üzerindeki hacizler kaldırıldı. Taşınmazlar, araçlar ve banka hesaplarındaki hacizlerin ise 58 milyon 810 bin liralık dava tutarıyla sınırlı olarak sürmesine karar verildi. Bu süreçte bazı sanıkların beraat kararları kesinleşti. Mahkeme, söz konusu kişilerin kamu tesislerine verilen zarara katıldıklarının kanıtlanamadığını belirterek haklarındaki tazminat davasını reddetti. Diğer davalıların yargılanması ise ayrı dosyada sürdü.

11 KİŞİ AYM'YE BAŞVURDU

Aralarında Fatih Yanıkkaya, Ali Eraslan, Ali Yazıcı, Fatih Yarımbaş, Furkan Öztürk, Harun Biniş, Kemal Batmaz, Mehmet Partigöç, Murat Karakuş, Ünsal Canboğa ve Yusuf Güleç'in bulunduğu 11 kişi, hacizlerin uzun yıllardır devam etmesi üzerine AYM’ye bireysel başvuruda bulundu. Başvurucular, kesinleşmiş mahkûmiyet olmadan mal varlıklarının haczedilmesinin mülkiyet haklarını ihlal ettiğini savundu. Ayrıca yargılamanın uzun sürmesinden şikâyetçi oldu.

KAMU ZARARI GÜVENCE ALTINDA

Başvuruları inceleyen AYM, hacizlerin 8 yıl 5 aydır sürdüğünü belirledi. Ancak darbe girişimine ilişkin davalarda çok sayıda sanığın bulunduğunu, olayların karmaşık yapısını ve bazı ceza davalarının henüz kesinleşmediğini dikkate aldı. Kararda, "İhtiyati haciz süresinin uzunluğunun tek başına ölçüsüz olarak değerlendirilmesi mümkün değildir" denildi. Yargı makamlarının süreci keyfî biçimde uzatmadığına işaret eden AYM, kamu zararının güvence altına alınması ile kişilerin mülkiyet hakları arasında adil dengenin bozulmadığına hükmetti. Yüksek Mahkeme, mülkiyet hakkının ihlal edilmediğine oy birliğiyle karar verdi. Yargılamanın uzun sürdüğüne ilişkin iki başvuru ise önce Tazminat Komisyonuna gidilmesi gerektiği gerekçesiyle kabul edilmedi.

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Darbeciler Emniyet birimlerini hedef almıştı

15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü yerleşkeleri, darbeci askerlerin kullandığı F-16 savaş uçaklarıyla hedef alındı. Saat 23.18'de Havacılık Daire Başkanlığına, gece yarısı ise Özel Harekât Daire Başkanlığına bomba atıldı. Saldırılarda Özel Harekât Daire Başkanlığında 44, Havacılık Daire Başkanlığında 7 olmak üzere 51 kişi şehit oldu. Bombardıman nedeniyle yerleşkelerdeki binalar, araçlar ve çok sayıda kamu malı zarar gördü. Darbe girişimi sırasında Gölbaşı'ndaki Polis Akademisi yerleşkesinde de hareketlilik yaşandı. Polis adayları darbe girişimine karşı koymak üzere hazır bekledi. Bu olayların ardından Emniyet Genel Müdürlüğü, üç kuruma ait tesislerde meydana gelen 46 milyon 920 bin liralık maddi zararın karşılanması için 406 kişiye tazminat davası açtı.

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