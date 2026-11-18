Emniyet teşkilatının yapısı ve polislerin çalışma koşullarında kapsamlı değişikliklere gidiliyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, mevcut Emniyet Teşkilat Kanunu'nun yeniden düzenleneceğini açıkladı. Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğünün personel sayısı, bütçesi, ülke genelindeki örgütlenmesi ve sorumlulukları dikkate alınarak daha esnek bir yapıya kavuşturulacağını belirtti. Teşkilatın başkanlık modeline geçirilmesine yönelik çalışmaların son aşamaya geldiğini söyledi. Yeni yapının Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenmesinin önünü açacak düzenlemeler hazırlandığını açıkladı.

POLİSLERE İLAVE YAN ÖDEME

Polislerin işe alınmasından terfilerine, çalışma saatlerinden özlük haklarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni bir personel kanunu üzerinde çalışılıyor. Çiftçi, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 90'ının polis sorumluluk bölgesinde yaşadığını hatırlatarak personelin suçla mücadelenin yanı sıra miting, spor müsabakası ve sınav gibi etkinliklerde de görev yaptığını belirtti. Bu nedenle polislerin görev yaptığı birim, karşılaştığı risk ve iş yoğunluğu dikkate alınarak ilave yan ödemeler yapılması planlanıyor. İzinli veya dinlenme saatlerinde maç, bayram ve miting gibi nedenlerle göreve çağrılan polislere de fazla çalışma ücreti verilmesi üzerinde çalışılıyor.

JANDARMADA HEDEF HAZİRAN 2027

Polislerin çalışma saatlerinin 8 saat çalışma, 24 saat dinlenme veya 12 saat çalışma, 36 saat dinlenme şeklinde düzenlenmesi amacıyla 22 Temmuz'da bütün birimlere talimat gönderildi. Çiftçi, 55 ilde tamamen, 20 ilde kısmen 12-36 sistemine geçildiğini, 6 ilde ise geçiş çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Yeni düzenlemeyle personelin daha az çalışmasının hedeflendiğini belirten Çiftçi, mülkiye ve polis müfettişlerinin sahadaki uygulamaları denetlediğini söyledi. Jandarmanın ise Ocak 2027'de büyük ölçüde, Haziran 2027'de tamamen 12-36 mesai sistemine geçmesi planlanıyor.

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MUĞLA VALİSİ DE SORUŞTURMADA

Milletvekillerinin Muğla Valisinin de adının geçtiği soruşturmaya ilişkin sorularını yanıtlayan Çiftçi, incelemenin devam ettiğini belirtti. Suç işleme kastı veya fiili bulunan kişilerin adli makamların yapacağı incelemeler sonucunda ortaya çıkarılacağını söyleyen Çiftçi, kamu görevlilerinin makamları nedeniyle ayrıcalıklı tutulmayacağını vurguladı. Çiftçi, "Bizim açımızdan hiç kimsenin ünvanı, makamı veya görevi ayrıcalık sebebi değildir" dedi. Kamu kaynaklarına yönelik suç işlediği tespit edilen kişilerin hesap vermesi için Bakanlığın yetkileri çerçevesinde gerekli işlemlerin yapılacağını ifade etti.

MAHREM GÖRÜNTÜLERE MÜFETTİŞ İNCELEMESİ

Mersin'de gerçekleştirilen operasyonlarda mahrem görüntülerin basına sızdırılması da Komisyonun gündemine geldi. Çiftçi, soruşturmanın gizliliğini ve kişilerin özel hayatını ihlal eden uygulamaların kabul edilemeyeceğini belirterek tüm ilgili birimlere uyarı ve talimatları içeren Bakanlık genelgesi gönderildiğini açıkladı. Görüntülerin ve soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelerin basına veya üçüncü kişilere aktarılmasında kamu görevlilerinin sorumluluğu bulunup bulunmadığını araştırmak üzere mülkiye ve polis müfettişlerinden oluşan bir heyet görevlendirildi. İnceleme sonucunda kusur veya ihmal tespit edilirse ilgili personele idari ve disiplin işlemleri uygulanacak. Başka kurumların sorumluluk alanına giren tespitler ise yetkili makamlara gönderilecek.

OSMANLICA EĞİTİMİ GÖNÜLLÜ OLACAK

Mülki idare amirleri ve Bakanlık personeline Osmanlıca eğitimi verilmesi amacıyla Hayrat Vakfı ile yapılan protokole ilişkin iddiaları da yanıtlayan Çiftçi, teklifin vakıftan geldiğini söyledi. Eğitimin tamamen ücretsiz ve gönüllülük esasına dayandığını belirten Çiftçi, uygulamanın personelin kişisel gelişimini amaçladığını ifade etti. Herhangi bir siyasi propaganda hedeflenmediğini vurgulayan Çiftçi, benzer eğitimler düzenlemek isteyen diğer dernek ve vakıfların tekliflerine de açık olduklarını söyledi.

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2,4 MİLYON KİŞİ VATANDAŞLIK KAZANDI

Cumhuriyet tarihi boyunca 2 milyon 409 bin 604 kişinin Türk vatandaşlığı kazandığını açıklayan Çiftçi, bunların 1 milyon 20 bin 219'unun Balkan göçmeni Türklerden oluştuğunu bildirdi. Vatandaşlık kazananların 217 bin 747'si yeniden kazanma, 188 bin 982'si evlenme, 147 bin 991'i genel yolla vatandaşlığa alınma kapsamında yer aldı. İstisnai yolla vatandaşlık kazananların sayısı 396 bin 899 olurken 437 bin 771 kişi KKTC, evlat edinme, seçme hakkı ve benzeri yollarla vatandaşlık elde etti.

775 BİN SURİYELİ ÜLKESİNE DÖNDÜ

Çiftçi, 8 Aralık 2024'ten bu yana 775 bin 389 Suriyelinin ülkesine gönüllü, güvenli ve düzenli şekilde döndüğünü açıkladı. 2016'dan itibaren toplam dönüş sayısı ise 1 milyon 515 bin 392'ye ulaştı. İkamet izni bulunan yabancıların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11,7 arttığını belirten Çiftçi, bu yükselişin geçici koruma kapsamındaki Suriyelilerle ilgili olmadığını söyledi. Artışın uluslararası öğrenci sayısındaki yükseliş ile aile ve çalışma amaçlı verilen ikamet izinlerinden kaynaklandığını bildirdi.

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