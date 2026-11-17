Türkiye'de 2016 yılında başlatılan yeni tip kimlik kartı ve sürücü belgesi uygulamasında ilk 10 yıllık süre doldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 117 milyon 784 bin 287 kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88 sürücü belgesi başvurusu alınırken, ilk düzenlenen kartların geçerlilik süresi sona ermeye başladı.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN UYARI: YIL SONUNA KADAR 487 BİN 596 BELGE GEÇERSİZ OLACAK
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimlik kartlarının 10 yıl, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirterek vatandaşları uyardı. Bakan Çiftçi'nin paylaştığı kritik veriler şu şekilde:
YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?
Süresi dolan veya dolmak üzere olan kimlik kartı ve sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar şöyle:
2026 YILI KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı itibarıyla uygulanan yenileme ücretleri şu şekilde belirlendi:
Yetkililer, Ocak ayında yenileme ücretlerinde yeniden değerleme oranı kadar artış yaşanacağını hatırlatarak vatandaşların işlemlerini yıl sonuna bırakmaması gerektiğini vurguluyor.
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