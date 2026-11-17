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Türkiye'de 2016 yılında başlatılan yeni tip kimlik kartı ve sürücü belgesi uygulamasında ilk 10 yıllık süre doldu. İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugüne kadar 117 milyon 784 bin 287 kimlik kartı ve 39 milyon 780 bin 88 sürücü belgesi başvurusu alınırken, ilk düzenlenen kartların geçerlilik süresi sona ermeye başladı.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN UYARI: YIL SONUNA KADAR 487 BİN 596 BELGE GEÇERSİZ OLACAK

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, kimlik kartlarının 10 yıl, sürücü belgelerinin ise sınıflarına göre 5 veya 10 yıl olan geçerlilik sürelerinin dolmaya başladığını belirterek vatandaşları uyardı. Bakan Çiftçi'nin paylaştığı kritik veriler şu şekilde:

2026 yıl sonu hedefi: Yıl sonuna kadar 112 bin 791 kimlik kartı ve 374 bin 805 sürücü belgesi olmak üzere toplam 487 bin 596 belgenin yenilenmesi gerekiyor. Süresi dolan belgeler resmi işlemlerde geçersiz sayılacak.

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Gelecek 5 yıllık tablo: 2027-2031 yılları arasında toplam 58 milyon 798 bin 692 belgenin süresi dolacak. Özellikle 2019 yılında kart çıkaranların dikkat etmesi gereken 2029 yılında ise 16 milyon 476 bin 649 belgenin yenilenmesi gerekecek.

YENİLEME İŞLEMİ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Süresi dolan veya dolmak üzere olan kimlik kartı ve sürücü belgelerini yenilemek isteyen vatandaşların izlemesi gereken adımlar şöyle:

Randevu alma: İşlemler için öncelikle randevu.nvi.gov.tr internet adresi, e-Devlet kapısı veya Alo 199 Çağrı Merkezi üzerinden randevu alınması gerekiyor.

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Ücret ödeme ve başvuru: Belirlenen yenileme bedelinin anlaşmalı bankalar, vergi daireleri, PTT veya dijital kanallar aracılığıyla ödenmesinin ardından nüfus müdürlüklerine şahsen müracaat ediliyor. Başvurusu tamamlanan yeni belgeler, vatandaşların belirttiği adreslere teslim ediliyor.

2026 YILI KİMLİK VE EHLİYET YENİLEME ÜCRETLERİ NE KADAR?

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından 2026 yılı itibarıyla uygulanan yenileme ücretleri şu şekilde belirlendi:

T.C. Kimlik Kartı yenileme ücreti: 220 TL

2016 sonrası sürücü belgesi yenileme ücreti: Vakıf Hizmet Bedeli (425 TL) ve Değerli Kağıt Bedeli (1.690 TL) olmak üzere toplam 2 bin 115 TL

Yetkililer, Ocak ayında yenileme ücretlerinde yeniden değerleme oranı kadar artış yaşanacağını hatırlatarak vatandaşların işlemlerini yıl sonuna bırakmaması gerektiğini vurguluyor.

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