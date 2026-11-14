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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin aklanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilere ait 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofise de el konuldu.

Şüphelilerin suç gelirlerini akladığı tespit edildi

Soruşturma kapsamında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü çalışma başlattı. Edinilen bilgiye göre, "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçuna yönelik yürütülen soruşturmada Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı'nca hazırlanan aklama raporu, saha araştırmaları ve finansal analizler ortaya çıkarıldı.

Bu çalışmalar sonucunda, kamuoyunda "Çobanlar Grubu" olarak bilinen yapılanma içinde yer aldıkları değerlendirilen şüphelilerin, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen suç gelirlerini çeşitli finansal işlemler, şirket faaliyetleri ve malvarlığı edinimleri aracılığıyla akladıkları tespit edildi.

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Mal varlıklarına el konuldu

Şüphelilerin banka hesapları ve malvarlıkları üzerinde yapılan incelemelerde 18 araç, 12 gayrimenkul, 1 otel, 4 eğlence merkezi ve 1 ofis belirlendi. Bu mal varlığı değerlerine el konuldu.

Şüphelilere ait şirketlerin ve bu şirketlere bağlı otel ile eğlence merkezlerinin toplam işlem hacminin 10,3 milyar lira, yani 10 milyar 308 milyon 821 bin 634 lira olduğu öğrenildi.

6 İkamet ve 6 iş yerinde arama

Ankara merkezli operasyonda, 7 şüpheliye ait 6 ikamet ve 6 iş yeri adresinde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi. Bu işlemlerde 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Diğer 3 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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