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Ankara'da çocukluğundan bu yana Tip 1 diyabetle mücadele eden Nazlı Can Bedük (23), küçük yaşta keşfettiği müzik yeteneğiyle İngiltere Kraliyet Müzik Akademisi'nde eğitim almaya hak kazandı.

11 yaşından itibaren devlet korumasında yetişen Bedük, gitar çalmaya başladı. Lise eğitiminin ardından Yükseköğretim Kurumları Sınavı ile Ankara Üniversitesi Devlet Konservatuvarına girdi.

Bedük, 2024 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kraliyet Müzik Akademisi'nin İstanbul'da çevrim içi gerçekleştirilen bursluluk sınavına katıldı. Sınavda başarılı olunca tam burslu eğitim hakkı elde etti. Ankara'daki konservatuvar eğitimini donduran Bedük, hazırlık eğitimine çevrim içi katıldıktan sonra Eylül 2025'te Londra'ya giderek eğitimine başladı. Eğitimini hibrit şekilde sürdürüyor.

Diyabet Deneyiminden Akıllı Asistana

Bedük, çocukluğundan beri mücadele ettiği Tip 1 diyabet nedeniyle geçirdiği nöbet ve sağlık sorunlarının ardından akıllı asistan geliştirdi. Önce kendi kullandığı uygulamayı daha sonra tüm diyabet hastalarının kullanımına sundu.

Yapay zeka destekli akıllı diyabet asistanının tanıtımı Ankara'daki teknoloji geliştirme merkezinde yapıldı. Uygulama, kan şekeri verilerini analiz ediyor, beslenme sürecinde kullanıcıya rehberlik ediyor ve acil durumlarda konum bildirimi sağlıyor.

Asistan İhtiyacının Ortaya Çıkışı

Uzun yıllardır Tip 1 diyabet hastası olduğunu belirten Bedük, son 8 yıldır sürekli glikoz ölçüm sensörü kullandığını söyledi. Yaşadığı sağlık sorununun ardından hem kendisinin hem de benzer durumdaki hastaların dijital asistana ihtiyaç duyduğunu fark ettiğini kaydetti.

Rahatsızlığı nedeniyle zaman zaman nöbet geçirdiğini anlatan Bedük, "Bu yüzden akciğerimdeki atardamarın genişlediğini öğrendim. Tek başıma yaşamanın da etkisiyle bir asistana ihtiyacım olduğunu fark ettim. Sonra yalnızca kendimi değil, diyabetli çocukların ailelerini de düşündüm. Onların da yapay zeka destekli bir asistana ulaşması gerektiğini düşündüm. Uygulamayı önce kendim kullandım. Beslenme düzenimi takip etmemde çok destek oldu. Hemoglobin A1c değerim 14,6’dan 7,5’e düştü. Ardından bu uygulamayı daha fazla kişiye ulaştırmamız gerektiğini düşündüm" dedi.

Kişiselleştirilmiş Öneriler

Uygulamanın kan şekeri verilerini analiz ederek kullanıcılara kişiselleştirilmiş öneriler sunduğunu ifade eden Bedük, sistemin diyabet yönetimindeki ilk 45 dakikaya odaklandığını belirtti.

Bedük, "İlk 45 dakikanın diyabet yönetiminde önemli olduğunu düşünüyoruz. Uygulama bu süre içerisinde kan şekerinin hangi yönde ilerleyebileceğini analiz ediyor. Beslenme bölümünde tabak taraması yapılabiliyor. Yemek sonrasındaki 2 saatlik süreçte kan şekerinin hangi noktada yükseldiği veya düştüğü takip edilebiliyor. Kullanıcıya tükettiği besinlerle ilgili öneriler sunuluyor. Dijital ikiz özelliği sayesinde kişi, tüketmek istediği besini önceden sisteme ekleyerek kan şekerinde nasıl bir değişim olabileceğine ilişkin tahminleri görebiliyor" diye konuştu.

Kullanıcılar ve Sensör Desteği

Bedük, uygulamanın geliştirilmesi sırasında Prof. Dr. Şükrü Hatun, diyetisyen Sümeyye İbrahimoğlu ve uzman diyabet hemşiresi Nurdan Yıldırım'dan destek aldıklarını söyledi. Yazılım çalışmalarını kendisinin yürüttüğünü belirten Bedük, uygulamanın haziran ayında kullanıma sunulduğunu ve kısa sürede 230 kullanıcıya ulaştığını aktardı.

Kullanıcıların 190'ının premium kullanıcı olduğunu kaydeden Bedük, sosyal girişim modeli kapsamında elde edilen gelirin yarısının sensör desteğine ayrıldığını ifade etti. Bedük, "Uygulamaya giriş yapanlara 5 günlük kullanım imkanı sunuyoruz. Premium kullanımdan sonra ödenen ücretin yarısını sensör bağışı için ayırıyoruz. Toplu sensör alımı yaparak ihtiyacı olanlara ulaştırıyoruz. 14 Kasım Dünya Diyabet Günü’ne özel yaklaşık 87 sensör bağışı gerçekleştirdik" dedi.

Acil Durum Teknolojisi

Uygulamada özellikle acil durumlar için kapalı Wi-Fi teknolojisi geliştirdiklerini kaydeden Bedük, sistemin internet veya operatör bağlantısına ihtiyaç duymadan çalışacak şekilde tasarlandığını belirtti.


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Başlıklar :nazlı can bedükankaradiyabetyapay zeka
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