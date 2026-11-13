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SpaceX, Texas ve Arizona eyaletlerinde kurulması planlanan 2 süper bilgisayar tesisi için 74 milyar doları aşan yatırım yapmayı öngördüğünü bildirdi.

Şirket açıklamasında, Texas'ın Rio Grande Vadisi'ndeki Starbase'de büyük ölçekli yeni bir süper bilgisayar tesisi kurulmasının planlandığını belirtti. Arizona'nın Cochise County bölgesinde ise ikinci bir süper bilgisayar yerleşkesi kurulmasının planlandığı aktarıldı.

İki proje kapsamında binlerce yeni istihdam olanağı sağlanacağı, yeni enerji ve su projeleri gerçekleştirileceği ifade edildi. İnsanlığa fayda sağlayacak teknolojilerin geliştirilmesine katkıda bulunulması ve bölgesel ekonomileri dönüştürme fırsatı yaratılması da planın unsurları arasında yer aldı.

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Starbase'deki altyapı yatırımı

SpaceX'in Starbase'de Starship ve ilgili altyapıya yaptığı 15 milyar doları aşan yatırımın üzerine, yeni süper bilgisayar altyapısı için 24 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığı aktarıldı.

Projenin inşaat aşamasında şimdiden 3 binden fazla iş oluşturduğu, tesis faaliyete geçtiğinde ise 500'den fazla kalıcı istihdam sağlamasının beklendiği kaydedildi.

Tesisin kamu elektrik şebekesinden enerji çekmeden kendi elektriğini üreteceği vurgulandı. SpaceX'in Brownsville kentinin su ve atık su altyapısını genişletmek için 220 milyon dolar yatırım yapmayı taahhüt ettiği bildirildi.

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Arizona'daki süper bilgisayar yerleşkesi

Arizona'nın Cochise County bölgesinde yaklaşık 50 milyar dolarlık bir süper bilgisayar yerleşkesi kurulması planlanıyor. Açıklamada, inşaat aşamasında yaklaşık 5 bin 500 iş ve 1000 kalıcı istihdam oluşturulmasının beklendiği belirtildi.

Yerel elektrik kooperatifleriyle işbirliği içinde yürütülecek projeyle bölgesel enerji altyapısının güçlendirilmesi ve mevcut yenilenebilir enerji kaynaklarından yararlanılması hedefleniyor. Kooperatif üyelerinin elektrik faturalarının potansiyel olarak yüzde 20'ye kadar düşürülmesi de planlanıyor.

Yerleşkede kuru soğutma sistemi kullanılacağı, endüstriyel amaçlarla yer altı suyu tüketilmesinin ise planlanmadığı bilgisi paylaşıldı.

Starbase kentinin internet sitesinde 9 Kasım'da yayımlanan duyuruda, SpaceX'in kentte doğal gazla çalışan bir elektrik santrali ve süper bilgisayar tesisi kurmayı planladığı bildirilmişti.

Kent Komisyonu'nun emlak vergisi indirimiyle buna bağlı ekonomik kalkınma anlaşmasının onaylanmasını, söz konusu proje kapsamında 9 Aralık'ta düzenlenecek toplantıda değerlendireceği kaydedilmişti.