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Yapay zekâ cebimize yerleşti

Orhan Orhun Ünal04:00, 08/11/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Akıllı telefonlarda rekabet, kamera ve işlemci gücünün ötesine geçiyor. Yapay zekâ destekli uygulamalar mesajları özetliyor, fotoğrafları düzenliyor, günlük işleri planlıyor ve şüpheli aramalara karşı kullanıcıları uyarıyor. Yeni nesil özellikler, cep telefonlarını kişisel asistana dönüştürüyor.

Akıllı telefon üreticileri, tüketicilerin günlük yaşamını kolaylaştıracak yapay zekâ özelliklerine ağırlık veriyor. Mesajları özetlemekten fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kaldırmaya, takvim oluşturmayı kolaylaştırmaktan farklı uygulamalar arasında işlem yapmaya kadar pek çok işlev artık telefonların sunduğu araçlar arasında yer alıyor. Böylece akıllı telefonlarda rekabet, yalnızca kamera çözünürlüğü, işlemci hızı ve pil kapasitesiyle sınırlı kalmıyor.

TEK KOMUTLA BİRDEN FAZLA İŞLEM MÜMKÜN

Yeni nesil yapay zekâ asistanları, kullanıcıların tek bir komutla birden fazla işlemi gerçekleştirmesini hedefliyor. Örneğin bir etkinliğin tarihini bulup takvime eklemek, uzun bir metni kısa bir özete dönüştürmek veya bir içerikteki önemli bilgileri notlara aktarmak daha kolay hâle geliyor. Google’ın Gemini hizmeti ve Samsung’un desteklenen Galaxy telefonlarında sunduğu yapay zekâ araçları, uygulamalar arasındaki işlemleri kolaylaştırmaya yönelik bu dönüşümün örnekleri arasında bulunuyor.

DOLANDIRICIYI TESPİT EDİYOR

Telefon güvenliği de bu değişimin önemli başlıklarından biri. Yapay zekâ destekli sistemler, şüpheli mesajları ve dolandırıcılık işaretleri taşıyan aramaları belirleyerek kullanıcıları uyarmayı amaçlıyor. Özellikle banka bilgilerini ele geçirmeyi veya kullanıcıları sahte bağlantılara yönlendirmeyi hedefleyen girişimlere karşı geliştirilen araçlar, dijital güvenliğin önemini artırıyor. Ancak bu özellikler her telefon modelinde ve ülkede aynı kapsamda sunulmuyor. Bu nedenle kullanıcıların cihazlarının desteklediği güvenlik araçlarını kontrol etmesi gerekiyor.

FOTOĞRAFTA YENİ DÖNEM

  • Fotoğraf ve video düzenleme alanında da benzer bir dönüşüm yaşanıyor. Yapay zekâ araçları, fotoğraflardaki istenmeyen nesneleri kaldırabiliyor, görüntüleri yeniden düzenleyebiliyor ve içerik üretimini kolaylaştırabiliyor. Ancak bu özelliklerin bir bölümü yalnızca belirli modellerde çalışırken bazıları internet bağlantısı veya ücretli abonelik gerektirebiliyor. Uzmanların tüketicilere önerisi, yeni telefon satın alırken yalnızca tanıtımlarda öne çıkarılan yapay zekâ özelliklerine değil, bunların cihazda kullanılabilirliğine, dil desteğine ve ek maliyetlerine de dikkat edilmesi yönünde.

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Başlıklar :yapay zekateknolojitoplum
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Yapay zekâ cebimize yerleşti
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