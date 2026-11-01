Samsung Galaxy Z Fold 9 tasarımı sızdırıldı

Samsung Galaxy Z Fold 9 hakkında ortaya atılan iddialar, iç ekranda ekran altı kameraya dönüş ihtimaline işaret ediyor. Yeni katlanabilir telefon için daha ince bir gövdenin hedeflendiği öne sürülürken kamera ve tasarım özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Samsung Galaxy Z Fold 9 modelinde ekran altı kamera teknolojisinin yeniden kullanılmasının değerlendirildiği öne sürüldü. Gelecek yıl tanıtılması beklenen katlanabilir telefonun iç donanımında da değişiklikler yapılacağı iddia ediliyor.

İç ekranda kamera tasarımı değişebilir

Sızıntıda, Samsung’un Galaxy Z Fold 9’un iç ekranında delikli kamera yerine ekran altı kamera çözümüne dönebileceği belirtiliyor. Ancak kameranın çözünürlüğü ve diğer teknik özellikleri hakkında ayrıntı paylaşılmıyor.

Cihazın iç donanımında önemli değişiklikler yapılacağı da öne sürülüyor. Bu değişikliklerin hangi bileşenleri kapsayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Daha ince gövde için iki ölçü öne sürüldü

Aynı sızıntı kaynağının daha önce paylaştığı iddiaya göre, Galaxy Z Fold 9’un geliştirme süreci başladı. Cihaz için hedeflendiği öne sürülen kalınlık değerleri şöyle:

Açık halde: 3,9 mm

Kapalı halde: 7,9 mm

Bu ölçüler henüz doğrulanmış değil. Ayrıca genel tasarım ve kalınlıkta büyük bir farklılık beklenmediği yönündeki iddia, paylaşılan incelme hedefleriyle örtüşmüyor.

Samsung’dan Galaxy Z Fold 9 hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ekran altı kamera, donanım değişiklikleri ve gövde ölçülerinin kesinleşmesi için resmi bilgilerin paylaşılması bekleniyor.