Anasayfa
Teknoloji
Mobil
Samsung Galaxy Z Fold 9 tasarımı sızdırıldı

Samsung Galaxy Z Fold 9 tasarımı sızdırıldı

22:09, 01/11/2026, PazarG: Güncelleme: 00:50, 02/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
GoogleYeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Samsung Galaxy Z Fold 9 tasarımı sızdırıldı
Samsung Galaxy Z Fold 9 tasarımı sızdırıldı

Samsung Galaxy Z Fold 9 için ekran altı kamera ve daha ince gövde iddiaları gündemde. Sızıntıda öne sürülen kamera ve tasarım özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Samsung Galaxy Z Fold 9 hakkında ortaya atılan iddialar, iç ekranda ekran altı kameraya dönüş ihtimaline işaret ediyor. Yeni katlanabilir telefon için daha ince bir gövdenin hedeflendiği öne sürülürken kamera ve tasarım özellikleri henüz resmi olarak doğrulanmış değil.

Samsung Galaxy Z Fold 9 modelinde ekran altı kamera teknolojisinin yeniden kullanılmasının değerlendirildiği öne sürüldü. Gelecek yıl tanıtılması beklenen katlanabilir telefonun iç donanımında da değişiklikler yapılacağı iddia ediliyor.

İç ekranda kamera tasarımı değişebilir

Sızıntıda, Samsung’un Galaxy Z Fold 9’un iç ekranında delikli kamera yerine ekran altı kamera çözümüne dönebileceği belirtiliyor. Ancak kameranın çözünürlüğü ve diğer teknik özellikleri hakkında ayrıntı paylaşılmıyor.

Cihazın iç donanımında önemli değişiklikler yapılacağı da öne sürülüyor. Bu değişikliklerin hangi bileşenleri kapsayacağı ise henüz netleşmiş değil.

Daha ince gövde için iki ölçü öne sürüldü

Aynı sızıntı kaynağının daha önce paylaştığı iddiaya göre, Galaxy Z Fold 9’un geliştirme süreci başladı. Cihaz için hedeflendiği öne sürülen kalınlık değerleri şöyle:

Açık halde: 3,9 mm

Kapalı halde: 7,9 mm

Bu ölçüler henüz doğrulanmış değil. Ayrıca genel tasarım ve kalınlıkta büyük bir farklılık beklenmediği yönündeki iddia, paylaşılan incelme hedefleriyle örtüşmüyor.

Samsung’dan Galaxy Z Fold 9 hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ekran altı kamera, donanım değişiklikleri ve gövde ölçülerinin kesinleşmesi için resmi bilgilerin paylaşılması bekleniyor.

Başlıklar :samsungkatlanabilir telefonakıllı telefonSamsung Galaxy Z Fold 9
Sayfa Sonu
Yeni Şafak
TRENARFRRUUR
Türkiye’nin Birikimi. Uluslararası Medya Grubu.

Türkiye’nin gündemini belirleyen haber kaynağına hoş geldiniz! Tarafsız, dinamik ve derinlemesine habercilik anlayışıyla Yeni Şafak, okuyucularına güncel gelişmelerin ötesinde bir deneyim sunuyor. Siyaset ve ekonomiden kültür-sanat ve spor dünyasına kadar geniş bir yelpazede sunduğu haberlerle, hem Türkiye’de hem de dünyada neler olup bittiğini anında öğrenin. Dijital platformlarıyla her an, her yerden en doğru bilgiye ulaşın; Yeni Şafak’la gündemi yakalayın!

Sosyal medyada bizi takip edin
Mobil Uygulamaları indirin

Gündemi cebinizde taşıyın! Yeni Şafak’ın mobil uygulamalarıyla, en güncel haberlere anında ulaşın. Siyasetten ekonomiye, spordan kültür-sanat dünyasına kadar geniş bir içerik yelpazesi parmaklarınızın ucunda! Hem iOS, hem Android hem de Huawei cihazlarınızda kolayca indirerek, günün her anında en doğru bilgiye hızlıca erişin. Hemen indirin, dünyadaki gelişmeleri kaçırmayın!

App Store’dan indirinGoogle Play’dan alınApp Galeri ile keşfedin
Mikro Siteler
15 Temmuz

Yenisafak.com’un 15 Temmuz mikro sitesiyle, o geceyi tüm detaylarıyla yeniden yaşayın ve demokrasinin zaferine tanıklık edin. Video içerikler, özel röportajlar ve fotoğraf galerileriyle, 15 Temmuz’un kahramanlık dolu hikayesine dair her şeyi keşfedin.

Türkiye Seçimleri

Yenisafak.com’un seçim mikro sitesinde, anlık seçim bilgileri ve Türkiye’nin siyasi tarihindeki tüm seçimlerin detaylı analizleri bir arada. Geçmişten bugüne seçim sonuçları ve siyasi gelişmeleri inceleyerek Türkiye’nin demokratik sürecine dair kapsamlı bir bakış edinin. Canlı sonuçlar ve uzman yorumlarıyla seçimlerin kalbinde yer alın!

Kudüs : Bir şehrin Hikayesi

Müslümanlar için Kudüs, sadece bir şehir değil, İslam’ın kalbindeki kutsal bir mirastır. Kudüs’ün İslam dünyasındaki eşsiz yerini keşfetmek ve bu kadim şehrin bugünkü anlamına tanık olmak için hemen şimdi keşfetmeye başlayın!

Kategoriler
Bugün
Gündem
Video
Foto Galeri
Son Dakika
Haberler
DünyaKüresel GündemOrtadoğuAvrupaAsyaAmerikaAfrikaAntarktikaOkyanusya
EkonomiTürkiye EkonomisiDünya EkonomisiOtomotivTarım ve GıdaGayrimenkul & KonutPiyasalar ve YatırımMaaş & Sosyal Güvenlikİş Dünyası ve Girişim
SeçimSeçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Sonuçları 2024Yerel Seçim Oy Oranları 2024İstanbul Seçim SonuçlarıAnkara Seçim Sonuçlarıİzmir Seçim SonuçlarıAdana Seçim SonuçlarıBursa Seçim SonuçlarıAntalya Seçim SonuçlarıKonya Seçim Sonuçları
HayatAktüelKültür SanatSağlıkSinemaSeyahatYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar Eki
SporBasketbolFutbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıDiğerBilgi
YazarlarBugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları
Namaz Vakitleriİstanbul Namaz VakitleriAnkara Namaz Vakitleriİzmir Namaz VakitleriSabah Namazı Vakti Öğle Namazı Vakti İkindi Namazı Vakti Akşam Namazı Vakti Yatsı Namazı Vakti Teravih Namazı Vakti
ÖzgünÖzgün HaberlerYemek TarifleriHotmail GirişÇarpım TablosuInstagram SilmeInstagram Dondurma
Ramazanİmsakiye 2024İstanbul İmsakiyeAnkara İmsakiyeİzmir İmsakiyeİstanbul İftar VaktiAnkara İftar VaktiKonya İftar VaktiBursa İftar Vaktiİzmir İftar Vaktiİftar SaatleriSahur Saatleri
Dini BilgileriCuma MesajlarıYasin SuresiAmenerrasulüAyetel KürsiFelak Nas SuresiFetih SuresiNamaz Nasıl Kılınır?Abdest Nasıl Alınır?HadislerRüya Tabirleri
Hava Durumuİstanbul Hava DurumuAnkara Hava Durumuİzmir Hava DurumuBursa Hava DurumuAntalya Hava DurumuKonya Hava Durumu
Spor HaberleriTransfer HaberleriBeşiktaş HaberleriGalatasaray HaberleriFenerbahçe HaberleriTrabzonspor HaberleriCanlı SkorCanlı Maç Sonuçları
Albayrak Medya
KurumsalİletişimRss

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiyeiletisim@yenisafak.com+90 212 467 6515

Albayrak Medya Siteleri
GztZ RaporuKetebeDerin Tarih SkyroadArkitektPost Öykü
YASAL UYARI

BIST isim ve logosu 'Koruma Marka Belgesi' altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya 2026