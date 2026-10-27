iOS 27.2 hangi iPhone’lara geldi? Güncellemenin öne çıkan yenilikleri

Apple, iOS 27.2 güncellemesi ile Siri AI’a beş yeni dil, Mesajlar’a önerilen eylemler ve Apple TV’ye kişisel profiller ekledi. iPhone Duo dahil iOS 27’yi destekleyen tüm iPhone modellerine sunulan sürüm, uygulamaların tasarımında ve kullanımında da değişiklikler getiriyor.

Apple, iPhone’lar için iOS 27.2 güncellemesini kullanıma sundu. Siri AI’ın dil desteğini genişleten ve sistem uygulamalarına yeni özellikler ekleyen güncelleme, iPhone Duo dahil iOS 27 çalıştırabilen tüm iPhone modellerine indirilebiliyor.

Siri AI’a beş yeni dil, Mesajlar’a önerilen eylemler

Apple’ın yapay zekâ destekli asistanı Siri AI, güncellemeyle Fransızca, Japonca, Korece, Portekizce ve İspanyolca desteğine kavuştu. Böylece yeni nesil asistanın İngilizce dışındaki dillerde kullanım alanı genişledi.

Mesajlar uygulamasına eklenen Önerilen Eylemler ise sohbetin bağlamına göre ilgili kısayolları öne çıkarıyor. Kullanıcıların konuşma içeriğiyle bağlantılı işlemlere daha kolay erişmesi sağlanıyor.

Apple TV, Music ve Books uygulamalarında değişiklikler

Apple TV uygulaması, iPhone üzerinde kişisel profilleri desteklemeye başladı. Bu özellik sayesinde farklı kullanıcıların içerik önerileri, izleme geçmişleri ve içerik kısıtlamaları ayrı tutulabiliyor.

Apple Music’in uygulama simgesi siyah-beyaz bir tasarımla yenilenirken uygulamanın görsel tasarımı da güncellendi. Apple Books’ta ise okuma kontrolleri ve ilerleme göstergeleri yeniden düzenlendi.

FaceTime ve akıllı ev kontrollerine yeni özellikler

iOS 27.2, iletişim ve akıllı ev özelliklerinin yanı sıra podcast dinleme deneyiminde de değişiklikler içeriyor. Güncellemenin diğer yenilikleri şöyle:

- FaceTime: Grup görüşmelerine Çift Çekim özelliği eklendi.

- Akıllı ev: “Kapı Açık Kaldı” uyarıları ve HomePod kilit denetimleri getirildi.

- Apple Podcasts: Sırada deneyimi iyileştirildi.

- Telefon: Yıl dönümü hatırlatıcısı eklendi.

Apple’ın eylül ayından bu yana test ettiği iOS 27.2’nin RC sürümü 19 Ekim’de yayımlanmıştı. Test sürecinin ardından güncelleme, uyumlu iPhone modelleri için kullanıma açıldı.