iOS 27’de gözden kaçan ayar: iPhone’da pil ve internet tüketimi arttıysa bu özelliğe bakın

iOS 27 Bağlantı Desteği özelliği, Wi-Fi bağlantısının yavaşladığı veya kullanılamadığı durumlarda hücresel veriyi devreye alabiliyor. Bazı iPhone kullanıcıları, özelliği kapattıktan sonra pil ömründe iyileşme ve mobil veri kullanımında azalma fark ettiklerini belirtiyor.

iOS 27 Bağlantı Desteği nasıl çalışıyor?

iOS 27 Bağlantı Desteği, bazı iPhone kullanıcılarının pil ömrü ve hücresel veri tüketimi konusunda dikkat çektiği özelliklerden biri oldu. Kullanıcılar, iOS 27 güncellemesinin ardından pil ömrünün azaldığını ve mobil internet kullanımının arttığını bildiriyor.

Apple'ın açıklamasına göre Bağlantı Desteği (Connectivity Assist), Wi-Fi bağlantısının yavaş olduğu veya kablosuz ağa bağlantı kurulamadığı durumlarda hücresel veri kullanımının artmasına neden olabiliyor.

Bazı kullanıcılar ise Bağlantı Desteği özelliğini devre dışı bıraktıktan sonra pil ömründe iyileşme yaşadıklarını ifade ediyor.

Bağlantı Desteği varsayılan olarak açık geliyor

Bağlantı Desteği, iOS 27'de varsayılan olarak açık durumda bulunuyor. Özelliğe iPhone'un Ayarlar > Wi-Fi menüsünün alt bölümünden ulaşılabiliyor.

Özelliğin kapatılmasıyla ilgili öne çıkan noktalar şöyle:

Bağlantı Desteği, Wi-Fi bağlantısının yetersiz kaldığı durumlarda hücresel veriyi kullanabiliyor.

Bu durum mobil internet tüketiminin artmasına yol açabiliyor.

Bazı kullanıcılar özelliği kapattıktan sonra pil ömrünün iyileştiğini bildiriyor.

Ayar, iOS 27'de varsayılan olarak etkin durumda bulunuyor.

Apple bazı durumlarda özelliğin kullanılmadığını belirtiyor

Apple, Bağlantı Desteği'nin her koşulda devreye girmediğini belirtiyor.

Şirketin aktardığı bilgilere göre özellik;

uluslararası dolaşım sırasında,

hücresel bağlantıda Düşük Veri Modu etkinleştirildiğinde,

ses ve video yayını yapan bazı üçüncü taraf uygulamalarda

kullanılmıyor.

Bu nedenle iOS 27 sonrasında mobil veri kullanımında artış veya pil ömründe azalma fark eden kullanıcılar, Bağlantı Desteği ayarının durumunu kontrol edebiliyor.