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Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması'na göre, cep telefonu/akıllı telefon kullandığını belirten 6-17 yaş grubu çocukların oranı yüzde 80,1 oldu.

Araştırma, önceki yıllarda 6-15 yaş grubunu kapsarken 2026 itibarıyla 6-17 yaş grubundaki bireyleri kapsayacak şekilde genişletildi. Önceki yıllardan farklı olarak bu dönemde, 11-17 yaş grubundaki çocukların üretken yapay zeka kullanım durumları ile siber zorbalığa ilişkin göstergeler de kapsama alındı.

Cep telefonu kullanımı yaşa göre değişti

Yaş gruplarına göre bakıldığında oran, 6-10 yaş için yüzde 66,2, 11-17 yaş için yüzde 89,8 olarak kayıtlara geçti.

Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullandığını beyan edenlerin oranı, cep telefonu kullanan çocuklar arasında yüzde 97,4 oldu.

Kullanım amaçları incelendiğinde 6-10 yaş grubunda yüzde 73,3 ile oyun oynama, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer aldı.

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Telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini belirtenler, düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların yüzde 37,8'ini oluşturdu. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 17,2, 11-17 yaş grubunda yüzde 48 oldu.

İnternet en çok video izlemek için kullanıldı

Çocukların internet kullanım oranı yüzde 97,2 oldu. İnternet kullanan çocukların oranı yüzde 92,7 olurken, bu oran 6-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubu çocuklarda yüzde 96,9 olarak hesaplandı.

Düzenli internet kullanan çocuklar arasında günde iki saat ve daha fazla internette vakit geçirenlerin oranı hafta içinde yüzde 53, hafta sonunda ise yüzde 63,4 oldu.

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Düzenli internet kullanan çocukların kullanım amaçları arasında ilk sırada yüzde 86,2 ile video izleme yer aldı. Video izlemeyi, yüzde 80,3 ile ders çalışma, ödev/sunum hazırlama ve yüzde 75,1 ile sanal medya kullanımı izledi.

En az yürütülen faaliyet ise yüzde 17,9 ile çevrim içi derse veya kursa katılma oldu.

Sanal medya ve dijital oyun oranları açıklandı

Sanal medya kullanan çocukların oranı yüzde 69,8 oldu. Erkek çocukların yüzde 71,4'ünün, kız çocuklarının ise yüzde 68,1'inin sanal medya kullandığı görüldü.

Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 50,2, 11-17 yaş grubunda yüzde 83,4 oldu.

Dijital oyun oynadığını belirten çocukların oranı yüzde 68,1 olarak kaydedildi. Cinsiyete göre bakıldığında erkek çocukların yüzde 77,4'ünün, kız çocuklarının yüzde 58,2'sinin dijital oyun oynadığı görüldü.

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Yaş gruplarında bu oran 6-10 yaş için yüzde 69,1, 11-17 yaş için yüzde 67,3 oldu.

Düzenli dijital oyun oynadığını beyan edenler, dijital oyun oynayan çocukların yüzde 92,7'sini oluşturdu. Macera/aksiyon oyun türü, düzenli dijital oyun oynayan çocuklar arasında yüzde 48,1 ile en fazla seçilen tür oldu.

Bu türü yüzde 44,5 ile strateji/taktik ve yüzde 41,6 ile spor oyunları izledi.

Dijital oyun oynamaya ilişkin kişisel düşünceleri sorulan çocuklardan 6-10 yaş grubunda yüzde 34,7 ile fazla oyun oynamanın sorumluluklarını aksatmasına neden olması ilk sırada yer aldı. 11-17 yaş grubunda ise ilk sırada, yüzde 34,5 ile ebeveynlerinin çok fazla oyun oynadıklarını düşünmeleri geldi.

"Daha az kitap okuyorum" yanıtı öne çıktı

Ekran başında geçirdikleri sürenin yaşamları üzerindeki etkilerine ilişkin düşünceleri sorulan çocukların yüzde 48,3'ü "Daha az kitap okuyorum", yüzde 42,2'si "Daha az ders çalışıyorum" ifadesine "Katılıyorum" veya "Kısmen katılıyorum" yanıtını verdi.

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Yüzde 33,0'ü "Ailemle daha az vakit geçiriyorum", yüzde 26,8'i "Arkadaşlarımla yüz yüze daha az görüşüp daha az oyun oynuyorum" ve yüzde 25,4'ü "Daha az uyuyorum" ifadelerine de aynı yanıtı verdi.

Üretken yapay zeka kullanımı kız çocuklarda daha yüksek

Araştırma sonuçlarına göre 11-17 yaş grubunda üretken yapay zeka kullanan çocukların oranı yüzde 63 oldu. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 60,6, kız çocuklarında yüzde 65,5 olarak gerçekleşti.

Üretken yapay zeka kullanım amaçlarında en yüksek oranın yüzde 88,1 ile örgün eğitim amacıyla olduğu görüldü. Özel amaçlarla kullanım ise yüzde 58,6 ile bunu izledi.

Yapay zeka kullanmama nedenleri arasında ilk sırada yüzde 68,9 ile yapay zekanın varlığından haberdar olmama yer aldı. Bu nedeni sırasıyla yüzde 21,1 ile ihtiyaç duymama, yüzde 18,7 ile nasıl kullanılacağını bilmeme ve yüzde 16,1 ile gizlilik, güvenlik veya emniyetle ilgili endişeler izledi.

Siber zorbalığa maruz kalan çocuk oranı yüzde 10,2

Siber zorbalık yapan çocukların oranı yüzde 4,6, siber zorbalığa tanıklık eden çocukların oranı yüzde 23,6 olurken, siber zorbalığa maruz kalan çocukların oranı yüzde 10,2 olarak gerçekleşti.

11-17 yaş grubunda siber zorbalığa maruz kalan çocukların yüzde 73,3'ü, zorbalığı gerçekleştiren kişinin yüz yüze tanışılan arkadaşı veya akranı olduğunu belirtti.

Aynı çocukların zorbalığa maruz kaldıkları dijital ortamlar incelendiğinde, yüzde 56,5 ile anlık mesajlaşma uygulamaları ilk sırada yer aldı. Bu ortamı sırasıyla yüzde 51,1 ile telefona gönderilen SMS ve benzeri mesajlar, yüzde 40,7 ile sanal medya platformları, yüzde 24,9 ile internet oyunları, yüzde 20,6 ile cep telefonu aramaları ve yüzde 16,3 ile sohbet odaları izledi.

Çocukların karşılaştığı siber zorbalık türleri arasında yüzde 80,3 ile kırıcı veya incitici mesajlar gönderilmesi ilk sırada yer aldı. Bu türü yüzde 20,3 ile çocuklar hakkında kırıcı veya incitici mesajların başkalarına iletilmesi ya da herkesin görebileceği şekilde paylaşılması ve yüzde 15,8 ile çocuklar hakkında asılsız söylenti ve hikayelerin yayılması izledi.

Maruz kaldıkları siber zorbalığın nedenine ilişkin düşünceleri sorulan çocukların yüzde 60,4'ü davranış biçimlerini, yüzde 33,1'i fiziksel özelliklerini veya dış görünüşlerini, yüzde 4,4'ü ailelerinin nereli olduğunu ya da kökenlerini, yüzde 2,4'ü maddi durumlarını, yüzde 1,7'si ise engellerini neden olarak belirtti. Çocukların yüzde 9,4'ü ise bu soruya "diğer" yanıtını verdi.

Eğitimine devam eden 11-17 yaş grubundaki çocuklar arasında siber zorbalığa maruz kalma, siber zorbalık yapma veya siber zorbalığa tanıklık etme durumlarından en az birini yaşayanların oranı yüzde 28,1 oldu.

Yaşadıklarının okula devam durumlarını etkileyip etkilemediği sorulan bu çocukların yüzde 7,8'i etkilediğini belirtti. Bu oran erkek çocuklarda yüzde 5,3, kız çocuklarında yüzde 10,5 oldu.

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