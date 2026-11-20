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Türkiye'de çocuklarda internet kullanım oranı bu yıl yüzde 92,7 olarak belirlendi. Bu oran 6-10 yaş grubu çocuklarda yüzde 86,6, 11-17 yaş grubu çocuklarda ise yüzde 96,9 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "2026 yılı Çocuklarda Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"nın sonuçlarını açıkladı.

Araştırmanın kapsamı genişletildi

Çocukların bilişim teknolojilerini kullanım durumlarını ve amaçlarını ortaya koymak için yapılan araştırma, önceki yıllarda 6-15 yaş grubunu kapsıyordu. 2026 itibarıyla ise 6-17 yaş grubundaki bireyleri kapsayacak şekilde genişletildi.

Önceki yıllardan farklı olarak bu dönemde 11-17 yaş grubundaki çocukların üretken yapay zeka kullanım durumlarıyla siber zorbalığa ilişkin göstergeler de araştırma kapsamına alındı.

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Cep telefonu kullanım oranı yüzde 80,1

Cep telefonu/akıllı telefon kullandığını belirten 6-17 yaş grubu çocukların oranı yüzde 80,1 oldu. Yaş gruplarına göre bakıldığında bu oran 6-10 yaş için yüzde 66,2, 11-17 yaş için ise yüzde 89,8 oldu.

Cep telefonu kullanan çocukların yüzde 97,4'ü düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullandığını beyan etti.

Kullanım amaçları incelendiğinde, 6-10 yaş grubunda yüzde 73,3 ile oyun oynama, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 87,8 ile internette gezinme ilk sırada yer aldı.

Düzenli cep telefonu/akıllı telefon kullanan çocukların yüzde 37,8'i telefonunu en az 30 dakikada bir kontrol ettiğini belirtti. Bu oran 6-10 yaş grubunda yüzde 17,2, 11-17 yaş grubunda ise yüzde 48 oldu.

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Çocuklar interneti en fazla video izlemek için kullandı

Düzenli internet kullanan çocuklarda günde iki saat ve daha fazla süre internette vakit geçirenlerin oranı hafta içi yüzde 53, hafta sonu ise yüzde 63,4 oldu.

Düzenli internet kullanan çocukların kullanım amaçları incelendiğinde, yüzde 86,2 ile video izleme ilk sırada yer aldı. Video izlemeyi yüzde 80,3 ile ders çalışma, ödev/sunum hazırlama ve yüzde 75,1 ile sosyal medya kullanımı takip etti.

En az yürütülen faaliyet ise yüzde 17,9 ile çevrim içi derse veya kursa katılma oldu.

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TÜİK araştırması: 6-17 yaş çocukların yüzde 80,1’i cep telefonu kullandı

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