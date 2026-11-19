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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu geniş çaplı bir siber saldırıya uğradı, çalışanların kişisel verilerinin ele geçirilmiş olabileceği ve bazı kurum içi sistemlerde 10 günü aşkın süredir aksaklıklar yaşandığı belirtildi.

Politico'nun AB yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Komisyonun bilgi teknolojileri sistemlerini hedef alan saldırı, çalışanların maaş bilgileri, izin talepleri ve sağlık harcamalarına ilişkin işlemlerinde aksaklıklara yol açtı.

Hasarın tam boyutu netleşmedi

Komisyonun saldırının büyük bölümünü kontrol altına aldığına inandığını belirten isminin açıklanmadığı bir AB yetkilisi, oluşan hasarın tam boyutunun ise henüz netleşmediğini söyledi.

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Sistemlerin yeniden devreye alınmaya başlandığını ifade eden yetkili, saldırının etkilerine ilişkin incelemelerin sürdüğünü de sözlerine ekledi.

Yetkili, çalışanların kişisel bilgilerinin ele geçirilip geçirilmediğinin henüz belirlenemediğini, bu belirsizlik nedeniyle personele sınırlı bilgilendirme yapıldığını aktardı.

Aksaklıkların 10 günü aşkın süredir devam ettiğini söyleyen yetkili, maaş bordroları, izin talepleri ve çalışma saatlerinin kaydedildiği Sysper ile sağlık harcamalarının geri ödemelerinde kullanılan MyPMO sistemlerinin hafta başında yeniden hizmete alındığını kaydetti.

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Sysper sisteminde dün yeniden kısa süreli kesinti yaşandığını dile getiren yetkili, Komisyonun çeviri hizmetlerinin de 17 Kasım'da saldırıdan etkilendiğini belirtti.

Uluslararası bilgisayar korsanlarının bu ayın başlarında, bilgi teknolojileri sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit etmek amacıyla geliştirilen, kamuya açık ve yapay zeka destekli ARTEX aracını kullandığı belirlendi.

Bir AB yetkilisi de bazı aktörlerin bu tür araçları kötüye kullanarak Komisyonu hedef aldığını söyledi.

Üst düzey yönetim devreye girdi

Bu ayın başlarında, devam eden siber olayları ele almak üzere Komisyonun üst düzey kriz yönetim organı Kurumsal Yönetim Kurulu (Corporate Management Board) acil toplantı yaptı.

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Komisyonun dijital hizmetlerden sorumlu birimine ise güvenlik kontrollerini artırması yönünde talimat verildi.

AB Komisyonu Sözcüsü Thomas Regnier, tespit edilen siber saldırı girişimine karşı gerekli önlemlerin alındığını bildirdi.

Regnier'e göre bazı sistemler hedef alındı, ilgili kişiler ise standart prosedürler doğrultusunda bilgilendirildi.

Zararın tam boyutunu ve kişisel verilerin ele geçirilip geçirilmediğini belirlemeye yönelik incelemeler sürüyor.

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