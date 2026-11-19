Jared Kushner ve Steve Witkoff, Ukrayna'da kalıcı barış için Berlin'de Avrupalı liderlerle bir araya gelecek

Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve Özel Temsilcisi Jared Kushner, Ukrayna'da kalıcı barışın sağlanmasına yönelik görüşmeler kapsamında Almanya'da Avrupalı liderlerle bir araya geleceklerini bildirdi. Kushner, Özel Temsilci Steve Witkoff ile birlikte Berlin'e gidecek.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yapan Kushner, Witkoff ile "Gönüllüler Koalisyonu" toplantısına katılmak üzere Almanya'nın başkenti Berlin'e gideceklerini belirtti.

Kalıcı barış için ortak tutum

Kushner, önceliklerinin Ukrayna ve Avrupa ile koordinasyonu güçlendirmek, kalıcı barışın temel unsurları üzerinde ortak bir tutum geliştirmek ve çok taraflı müzakerelerin gündemini belirlemek olduğunu aktardı.

Reklam Reklam

Savaş sonrası güvenlik düzenlemelerinin de ele alınacağını kaydeden Kushner, görüşmelerde Ukrayna'ya güvenlik garantileri sağlanmasının, Avrupa'da istikrarın güçlendirilmesinin ve gelecekteki çatışma riskinin azaltılmasının gündeme geleceğini ifade etti.

Kushner, Trump'ın savaşı sona erdirmeye kararlı olduğunun altını çizdi.

30'Dan fazla Avrupalı lider Berlin'de

Almanya ve Birleşik Krallık liderlerinin ev sahipliğinde Perşembe günü yapılacak toplantı, Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında Shenzhen'de gerçekleştirilecek üçlü zirveden yalnızca saatler sonra başlayacak.

Berlin'deki görüşmelere 30'dan fazla Avrupa hükümeti lideri, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Kushner ve Witkoff katılacak. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in de Berlin'de bulunması bekleniyor.

Reklam Reklam

Toplantıyla, Avrupa'nın ağırlıklı olarak Washington ve Kiev tarafından yürütülen, neredeyse beş yıldır süren savaşı sona erdirme çabalarındaki rolünün artırılması amaçlanıyor.

Merz'den ABD'ye net mesaj

Trump, Putin ve Şi'nin Ukrayna hakkında Kiev ve Avrupa'nın başının üzerinden kararlar alabileceğine dair endişeler dile getiriliyor.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, geçen hafta Dublin'deki AB zirvesinde Trump'a Avrupalı NATO müttefikleriyle uyumlu kalma çağrısında bulundu.

Reklam Reklam

Merz, ABD'ye bir kez daha çok net biçimde mesaj vermek istediğini belirterek sürpriz olmamasını istedi.

Kremlin'in dış politika danışmanı Yuri Ushakov, medyaya yaptığı açıklamada, Shenzhen'deki üçlü görüşmenin Berlin'deki toplantıyı gölgede bırakacağını söyledi.

Ushakov, burada olanın asıl mesele, orada olanın ise önemli ancak ikincil olduğunu söyledi.

Ukrayna'nın finansman açığı

Merz, 27 AB üyesinin tamamının Ukrayna'nın finansmanına katkı sağlaması gerektiğinde ısrar etti. Ukrayna'nın önümüzdeki yıl 70 milyar avroluk finansman açığıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor.

Avrupa Birliği, Çarşamba günü üyelere Ukrayna'ya ek olarak 45 milyar avroluk kredi vermelerini önerdi.

Andy Burnham'ın ise Kiev'e, menzili 1000 kilometreyi aşanlar da dahil olmak üzere 1000'den fazla uzun menzilli saldırı dronu içeren bir destek paketi açıklaması bekleniyor.

Reklam Reklam

Dünya

Almanya’da 3 boyutlu yazıcı silahlarıyla camiye saldırı planı ortaya çıktı

Dünya

Brüksel'de aileleriyle barınma talebinde bulunan 3 bin 396 kişi kabul edilmedi

Dünya

Çevrim içi dolandırıcılığa karşı ABD Kanada İngiltere ve 10 ülke mutabık kaldı