ABD, Kanada, İngiltere ve 10 Asya ülkesi, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede bilgi paylaşımı ve kolluk faaliyetleri konusunda işbirliği yapmak üzere mutabık kaldı.

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ABD, Kanada, İngiltere ve Asya'dan 10 ülke, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede bilgi paylaşımı ve kolluk faaliyetleri dahil çeşitli önlemlerle işbirliği yapılması konusunda mutabık kaldı.

Yonhap ajansının Güney Kore Dışişleri Bakanlığına dayandırdığı habere göre, Güney Kore, ABD, Avustralya, Kanada, Japonya, Yeni Zelanda, İngiltere, Endonezya, Malezya, Filipinler, Singapur, Tayland ve Vietnam, çevrim içi dolandırıcılıkla mücadelede işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik ortak bildiri yayımladı.

Ortak bildiride ulusötesi suç vurgusu

Bildiride, çevrim içi dolandırıcılık faaliyetlerinin "ciddi ve karmaşık" ulusötesi suçlar olduğu ve bölgesel ile uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği vurgulandı.

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Bildiride, işbirliğinin bilgi paylaşımı ve kolluk faaliyetleri dahil çeşitli önlemler aracılığıyla yapılması konusunda anlaşıldığı kaydedildi. Suç örgütlerinin faaliyetlerini engellemek amacıyla "hedefli" ekonomik yaptırımlar ve ülkeye giriş yasağı gibi tedbirlerin değerlendirilmesi konusunda da mutabık kalındığı belirtildi.

Suçluların adalet önüne çıkarılması hedeflendi

Söz konusu tedbirlerle suçluların ve dolandırıcılık faaliyetlerine bilerek veya önemli ölçüde katkı sağlayanların adalet önüne çıkarılması, güvenli sığınak bulmalarının önlenmesi ve suç gelirlerinden mahrum bırakılmaları hedeflendi.

Bildiride, ulusötesi suç örgütlerinin mali, fiziki, operasyonel ve lojistik altyapı ve varlıklarının tespit edilmesine yönelik çalışmaların artırılacağı ve örgüt liderlerinin soruşturulması ile yakalanmasına öncelik verileceği belirtildi.

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Ülkelerin ayrıca soruşturmalarda elde edilen delilleri paylaşma ve sanal varlık hizmet sağlayıcıları ile dijital platformlarla işbirliğini güçlendirme taahhüdünde bulunduğu aktarıldı.

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