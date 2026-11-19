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Haiti'nin eski Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin 2021'de suikast sonucu öldürülmesine ilişkin davada, ABD'nin Florida eyaletinde yaşayan bir kişi suçlu bulundu.

ABD basınında çıkan haberlere göre, Haiti ve ABD çifte vatandaşı papaz Christian Emmanuel Sanon, yaklaşık 8 hafta süren yargılanmanın ardından 8 suçlamanın tamamından suçlu bulundu. Suçlamalar arasında ABD dışında bir kişiyi kaçırmak veya öldürmek için komplo kurmak da yer alıyor.

Sanon'un avukatı temyize başvuracak

Müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya olan Sanon'un avukatı Zeljka Bozanic, karara katılmadıklarını belirterek temyize başvuracaklarını söyledi.

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Moise, 7 Temmuz 2021'de suikast sonucu hayatını kaybetmişti.

Davadaki savcılar, suikastı planlayan kişilerin Sanon'u Moise'nin yerine devlet başkanı olarak düşündüğünü öne sürmüştü. Savcılar ayrıca Sanon'un, plana dahil olan kişilerin finansman, seyahat ve konaklama ihtiyaçlarının karşılanmasına yardımcı olduğunu da öne sürmüştü.

Sanon ise suikast planından haberdar olmadığını savunmuş, Moise'yi iktidardan uzaklaştırmak isteyen kişilerle görüştüğünü kabul etmişti.

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