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ABD Ulusal Güvenlik Ajansının (NSA) iç iletişim ağında yaşanan kesintinin, İran ile savaşın sürdüğü Orta Doğu'ya yönelik operasyonları destekleyen bir tesisi de etkilediği iddia edildi.

Georgia'daki tesise yansıdı

CNN'in bilgi sahibi 4 kaynağa dayandırdığı haberine göre, bilgi teknolojileri kesintisi NSA'nın Maryland eyaletindeki merkezinde başladı. Kesinti, Georgia eyaletinde bulunan ve Orta Doğu'ya yönelik sinyal istihbaratı ile siber güvenlik operasyonlarını destekleyen tesisin faaliyetlerine de yansıdı.

Kaynaklar, kesinti nedeniyle tesisteki yetkililerin bölgede görev yapan meslektaşlarıyla kurumun NSA Net adlı gizli iletişim ağı üzerinden iletişim kuramadığını, bilgi paylaşımını ise alternatif iletişim kanallarına ve yedek sistemlere başvurarak sürdürdüğünü öne sürdü.

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Siber saldırı olmadığı bildirildi

ABD'li yetkililer, olayın bir siber saldırıdan kaynaklanmadığını ve NSA'nın en hassas istihbarat toplama sistemlerinin kesintiye rağmen çalışmaya devam ettiğini bildirdi.

Konuya ilişkin bilgi sahibi kaynaklar, daha önce başta CNN olmak üzere ABD medyasına yaptıkları açıklamada ajansın NSA Net olarak adlandırılan iç iletişim ağında sorun yaşandığını ve ağın çalışmadığını belirtmiş, şu ana kadar siber saldırıya dair herhangi bir kanıt bulunmadığını aktarmıştı.

Aynı kaynaklar, ajansın sorunun kapsamını anlamaya çalıştığını ve personel için kademeli giriş ve çıkış düzenlemeleri uyguladığını belirtmişti.

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NSA, iç iletişim ağındaki sorunun planlı rutin bakım çalışmaları sırasında meydana gelen "geçici performans düşüşünden" kaynaklandığını, kritik görevlerin yürütülmesinde ise herhangi bir aksaklık yaşanmadığını açıklamıştı.

Çalışanlar, NSA Net ağı sayesinde gizli bilgileri kurumun iç sistemleri üzerinden iletebiliyor.

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