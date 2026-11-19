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İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı planının ABD Başkanı Donald Trump tarafından değerlendirildiği öne sürüldü.

New York Times (NYT) gazetesinin konuya yakın ABD'li ve İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik 4 ila 7 günlük hava saldırısına İsrail güçleriyle birlikte katılması için ABD'yi ikna etme yönünde yoğun çaba gösteriyor.

Trump'ın uyarıları dikkate aldığı öne sürüldü

Kaynaklar, Trump'ın İsrail'in uyarılarını dikkate aldığını iddia etti. Bu uyarılara göre İran, füze ve insansız hava aracı (İHA) envanterini yeniden oluşturdu, kimyasal ve biyolojik silah programlarını da ilerletti. Kaynaklar, Trump'ın bu kapsamda İran'a yönelik yeni bir geniş çaplı saldırı planını değerlendirdiğini söyledi.

ABD'li kaynaklardan biri, Trump'ın ABD'nin fiilen savaşı kaybettiği yönündeki eleştirilere karşı hassas olduğunu vurguladı. ABD'li diğer kaynak ise İran'ın hiçbir zaman nükleer silaha sahip olmaması için tüm seçeneklerin başkanın masasında olduğunu belirtti.

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Bölgedeki askeri hazırlık

ABD'li kaynaklara göre ABD ordusu, son haftalarda bölgede donanma gemileri, savaş uçakları ve bombardıman uçaklarından oluşan geniş bir güç oluşturdu. Aynı kaynaklar, Trump onay verirse İran'ın İHA ve füze envanterine, enerji tesislerine, Devrim Muhafızları komuta noktalarına ve karargahlarına yönelik kısa süreli ve yoğun bir saldırı kampanyası yürütülebileceğini öne sürdü.

ABD'li kaynaklar, İsrail'e yakın zamanda ek bir Patriot hava savunma bataryasının teslim edildiğini de belirtti.

Öte yandan, İsrail'in planlarının İran'ın nükleer tesislerine yönelik yeni saldırıların yanı sıra sanayi ile sivillerin elektriğini kesebilecek geniş çaplı enerji altyapısı saldırılarını da kapsadığı, ancak Trump'ın henüz buna onay vermediği kaynaklarca aktarıldı.

Kimyasal ve biyolojik silah iddiaları

Haberde yer alan bilgiye göre, ABD'yi İran'a yönelik yeni saldırılara ortak etmeye çalışan İsrailli yetkililer, İran'ın önemli düzeyde kimyasal ve biyolojik silah kapasitesini sürdürdüğünü, bunun bölge için tehdit oluşturduğunu ve ABD ile Avrupa’ya yönelik terör saldırılarında kullanılabileceğini öne sürüyor.

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ABD'li istihbarat yetkililerinin de İran’ın kimyasal ve biyolojik silah kapasitesini artırma çabalarına dair kanıtlar gördüğünü, İsrail'in ABD'yi İran'a saldırmaya ikna etme görüşmelerinden haberdar olan kaynaklar öne sürdü.

Hakim görüşün, İran'ın bunu İsrail'e ve diğer hasımlarına karşı önleyici amaçla kullanmak için değil, ABD ile İsrail'i nükleer silah kullanmaktan ya da İran'ın altyapısına veya sivillerine ağır zarar verecek büyük çaplı saldırılar düzenlemekten caydırmak için yaptığı yönünde olduğunu kaynaklar iddia etti.

İsrail'in, İranlıların üst düzey ABD'li yetkililere karşı kimyasal madde kullanmayı planladığı iddiasını içeren istihbaratı ABD ile paylaştığı haberde belirtilirken, kaynaklar söz konusu tehdidin ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in son haftalarda evinden başka bir yere taşınması kararıyla ilgili olduğunu ileri sürdü.

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