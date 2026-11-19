Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Şıncın kentinde düzenlenen Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi için ülkesini ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump ile ikili görüşme gerçekleştirdi.

Trump'ın mayısta Pekin'e ve Şi'nin eylülde Washington'a yaptığı ziyaretlerin ardından gerçekleşen görüşme, liderlerin bu yılki 3'üncü görüşmesi oldu.

Zirve Şıncın'da sürüyor

33. APEC Zirvesi, 17-19 Kasım tarihlerinde Çin'in Guangdong eyaletinin Şıncın kentinde düzenleniyor.

Pasifik kuşağındaki 21 ekonominin oluşturduğu APEC, 1'inci zirvesini 1993 yılında toplamıştı. Çin ise daha önce 2001'de Şanghay'da ve 2014'te Pekin'de düzenlenen zirvelere ev sahipliği yapmıştı.

Reklam Reklam

Zirve kapsamında bugün ayrıca Çin, Rusya ve ABD liderlerinin katılacağı üçlü toplantı yapılacak.

Şi, Şili Devlet Başkanı Kast ile de görüştü

Şi, zirve için Çin'e gelen Şili Devlet Başkanı Jose Antonio Kast ile de ikili görüşme gerçekleştirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Şi, bu yıl Çin ile Şili arasında kapsamlı stratejik ortaklığın kuruluşunun 10. ve Çin-Şili Serbest Ticaret Anlaşması'nın yürürlüğe girmesinin 20. yılı olduğuna işaret etti. Uzun süreli gelişim gösteren ilişkilerin değişen uluslararası ortamın sınamalarına dayandığını belirtti.

İki ülke ekonomilerinin tamamlayıcılığının işbirliği için sağlam temel oluşturduğuna dikkati çeken Şi, Kuşak ve Yol işbirliğiyle kalkınma stratejilerini daha fazla uyumlaştırma çağrısında bulundu. Ticaret, enerji, madencilik ve gök bilimi araştırmalarındaki mevcut işbirliklerinin yanı sıra yapay zeka, kutup ve derin deniz araştırmaları gibi yükselen alanlarda da işbirliğinin geliştirilmesini istedi.

Kast ise Çin'in uzun yıllardır Şili'nin en büyük ticaret ortağı ve tarım ürünleri ile maden ithalatı için başlıca durağı olduğuna işaret etti. Ticaret ve yatırımların kapsamını genişletmeyi, tarım, madencilik, yeni enerji araçları, altyapı yatırımı ve yapay zeka alanlarında işbirliğini artırmayı istediklerini vurguladı.

Reklam Reklam

Dünya

İran Ordusu duyurdu: Hürmüz Boğazı'nda 3 petrol tankeri mayına çarptı

Dünya

Arap Birliği'nden ABD ve Barış Konseyi'ne İsrail üzerinde baskı çağrısı

Dünya

Venezuela ile ABD arasında 2005'te kesilen askeri işbirliği yeniden başladı