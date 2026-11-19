Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, ABD ile Pasifik'te yürütülen ortak operasyonda 16,4 tondan fazla uyuşturucunun ele geçirildiğini açıkladı.

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Kolombiya ve ABD güvenlik güçlerinin Pasifik Okyanusu'nda yürüttüğü ortak operasyonda 16,4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Abelardo de la Espriella, uyuşturucuyu uluslararası pazarlara taşımak için ülkenin Pasifik rotalarını kullanan suç örgütlerine yönelik operasyonun bilançosunu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada paylaştı.

37 Laboratuvar imha edildi, 20 kişi gözaltına alındı

De la Espriella, 37 laboratuvarın imha edildiğini ve 20 kişinin gözaltına alındığını belirterek operasyonda 16,4 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildiğini vurguladı.

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Amerikan Kalkanı stratejisine dikkati çeken De la Espriella, şöyle konuştu:

"Ekim ayı boyunca Amerika Kalkanı stratejisi çerçevesinde yürütülen Tridente Operasyonu kapsamında donanmamız, ABD Güney Komutanlığı Kurumlar Arası Ortak Görev Gücü ile koordineli olarak Pasifik'imizi suç faaliyetleri için koridor olarak kullanmaya çalışan ulusötesi uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerine ağır bir darbe indirdi."

Bu tutarın nasıl hesaplandığına ilişkin ayrıntı vermeyen De la Espriella, operasyonun uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerine 530 milyon dolardan fazla zarar verdiğini savundu.

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