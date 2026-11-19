Şili'de binlerce kişi, Devlet Başkanı Jose Antonio Kast hükümetinin parlamentodaki 2027 bütçe tasarısında yaptığı kesintileri Santiago'da yürüyüşle protesto etti

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Devlet Başkanı Jose Antonio Kast hükümetinin parlamentoda görüşülen bütçe tasarısındaki kesintilerine karşı Şili'de binlerce kişi yürüyüş düzenledi.

Gösteri, ülkenin en büyük işçi sendikası Birleşik İşçiler Merkezi (CUT) öncülüğünde yapıldı; feminist grupların, öğrenci birliklerinin ve sivil toplum kuruluşlarının da katılımıyla binlerce kişi başkent Santiago'nun merkezinde toplandı.

Eylemciler kesintilere tepki gösterdi

Eylemciler, bütçe tasarısında eğitim, sağlık, güvenlik ve kültür başta olmak üzere birçok alanda ödenek kesintisi öngörülmesine tepki göstererek "Şili'de para var", "Bir peso bile eksik olmaz" ve "Kazanılmış haklar savunulur" sloganları attı.

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CUT Başkanı Jose Manuel Diaz, kamu kaynaklarındaki kesintilerin sürmesi halinde sokak eylemlerinin de devam edeceğini İspanyol haber ajansı EFE'ye yaptığı açıklamada vurguladı.

Diaz, "Hükümet devletten kaynak kesmeye devam ederse biz de eylemlerimizi sürdüreceğiz. Sendikal hareketin, öğretmenlerin ve öğrencilerin uğruna mücadele ettiği her bir peso, en dar gelirli kesimlere ulaşan bir pesodur. Küçülen bir bütçeye karşı mücadele ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Ulusal Kamu Çalışanları Birliği (ANEF) yöneticisi Nayade Zuniga da "Bu, haklar konusunda geri adım atmayacağımız için devlet bütçesindeki kesintilere karşı emek dünyası tarafından düzenlenen bir seferberliktir. Herkes bu sağ iktidara karşı harekete geçiyor, bunu unutmamalıyız." diye konuştu.

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2007 Bütçesindeki kesintiler Senato'da tartışılıyor

Hükümetin ekim ayı başında Kongreye sunduğu 2027 Bütçe Yasa Tasarısı, toplam 105,8 trilyon peso (111 milyar doların üzerinde) tutarla kamu harcamalarında yüzde 1,5 artış öngörüyor.

Sol muhalefet ise tasarının görüşüldüğü Senatoda, eğitim, sağlık, güvenlik, kültür ve toplumsal eşitlik alanlarına ayrılan ödeneklerde ciddi kesintiler yapılmasına tepki gösteriyor.

Mart ayında ekonomiyi canlandırma ve mali dengeyi sağlama vaadiyle iktidara gelen Kast, Şili'de demokrasiye dönüşün ardından göreve başlayan ilk aşırı sağcı devlet başkanı oldu.

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Kast, Devlet Başkanlığı Sarayı La Moneda'da göreve başlamasının hemen ardından tüm bakanlıkların bütçelerinde kesintiye gidileceğini açıklamıştı; seçim kampanyasında ise sosyal hakları koruyarak 18 ayda 6 milyar dolar tasarruf sözü vermişti.

Hükümet bütçeyi savunuyor

Kast hükümeti, bütçe hazırlıkları kapsamında 600'ü aşkın kamu programının gözden geçirildiğini ve tasarının bir "kesinti bütçesi" olmadığını savunuyor.

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