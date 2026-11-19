Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna konusundaki Gönüllüler Koalisyonu toplantısının bugün Almanya'da düzenleneceğini bildirdi.
Zelenski, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada toplantının Almanya'nın başkenti Berlin'de yapılacağını belirtti.
Yeni yardım paketleri için çalışılacak
Ülkesine yeni yardım paketlerinin sağlanması üzerinde çalışacaklarını kaydeden Zelenski, Almanya'da savaşın bitirilmesi yönünde de görüşmelerin yapılacağını aktardı.
ABD heyetinin, Başkan Donald Trump'ın Çin'deki temasları hakkında Ukrayna tarafını bilgilendireceğini vurguladı.
Zelenski, “Bizim ve Avrupalıların açık bir ortak pozisyonumuz var. Ukrayna'nın meseleleri Ukrayna'nın katılımıyla, Avrupa'nın meseleleri de Avrupa'nın katılımıyla çözülmelidir. Cephedeki durum açısından mevzilerimiz güçlü. Rusya'nın hava saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın farklı bölgelerinde enerji sorunları yaşanıyor. En ağır durum Harkiv ve Sumi bölgelerinde” ifadelerini kullandı.
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