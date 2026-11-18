Azerbaycan Dışişleri Bakanı Bayramov'dan Almanya'da dikkat çeken 'Türkiye' mesajı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında Azerbaycan-Türkiye ilişkilerine değindi. Bayramov, "Azerbaycan ve Türkiye’nin dostluk ve kardeşliği her zamanki gibi güçlü ve gelecekte daha da güçleneceğini düşünüyoruz" dedi.