Fransa'nın başkenti Paris'te onlarca polis, İçişleri Bakanlığı'nın önünde protesto gösterisi düzenledi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, Paris'teki İçişleri Bakanlığı binasının önünde yapılan eyleme Alliance sendikasının çağrısıyla onlarca polis katıldı.
Polisler maaş ve prim artışı talep etti
Ellerinde sendika bayraklarıyla eylem yapan polisler, hükümetten çalışma koşullarının iyileştirilmesinin yanı sıra maaş ve prim artışı talep etti.
Risk primlerinde yüzde 35 artış isteyen polisler, ülkede son haftalarda yapılan ve şiddet olaylarının yaşandığı eylemlere dikkati çekiyor.
Sendika temsilcileri bakan Nunez ile görüştü
İçişleri Bakanı Laurent Nunez ile sendika temsilcilerinin eylemlerin ardından görüştüğü, sendikanın ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada bildirildi.
Lise öğrencileri 17 Eylül'den bu yana eylemde
Eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okullarına daha fazla imkan sağlanması ve öğretmen sayısının artırılması talebiyle lise öğrencileri Fransa'da 17 Eylül'den bu yana eylem düzenliyor.
Hükümetle lise sendikaları ve temsilcileri arasındaki müzakere sürecinde azalan eylemler, hükümetin eğitim sektörüne ilişkin taahhütlerinin yetersiz bulunması üzerine 4 Kasım'da yeniden canlanmıştı.
Lise eylemlerinde 300'e yakın eğitim personeli yaralanmış, 8 bin kişi gözaltına alınmıştı; polis müdahalesi ise tartışmalara yol açtı.
Hayat pahalılığına karşı toplumun farklı kesimlerinin destek verdiği Sarı Yelekliler de ara ara eylemlerini sürdürüyor.
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