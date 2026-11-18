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Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

İkili ve heyetler arası gerçekleştirilen görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkiler ile küresel ve bölgesel konular ele alındı, görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmelerin ardından bakanlar ortak basın toplantısı düzenledi.

2025’te ticaret hacmi 1,4 milyar ABD doları

Almanya ile Azerbaycan arasında önemli anlaşmalar ve hukuki altyapı bulunduğunu belirten Bayramov, "Bugüne kadar 80 farklı belge, anlaşma ve mutabakat imzalanmış ve yürürlüğe girmiştir." dedi.

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Bayramov, 10 belgeye ilişkin çalışmaların ise halen devam ettiğini söyledi.

Bugünkü görüşmelerde iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilere de değinildiğini kaydeden Bayramov, ticaret hacminin 2025 yılında 1,4 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleştiğini, 2026 yılının ilk 9 ayında ise bu rakamın yaklaşık 1 milyar ABD doları olduğunu belirtti.

Bayramov, "Azerbaycan’da 280 Alman şirketi kayıtlıdır ve bunlardan 210’u aktif olarak faaliyet göstermektedir." diye konuştu.

Almanya’dan Azerbaycan’a bugüne kadar yapılan yatırımların hacmi yaklaşık 950 milyon dolara ulaştı, Azerbaycan’dan Almanya’ya yapılan yatırım ise 670 milyon doların üzerinde.

İki ülke arasındaki karşılıklı yatırımların büyük bölümünün petrol dışı sektöre yönlendirilmiş olduğuna işaret eden Bayramov, bunu önemli bir husus olarak niteledi.

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Azerbaycan Devlet Petrol Fonu’nun Alman şirketlerinin menkul kıymetlerine ve çeşitli ortak fonlara yaptığı toplam yatırım ise 1,8 milyar ABD doları seviyesinde. Bayramov bu tutar için "Bu da oldukça önemli bir rakamdır." ifadesini kullandı.

Ekonomik gündemi ileriye taşımak amacıyla, iki ülke arasında mevcut olan üst düzey ortak çalışma grubunun toplantısı 2025 yılında gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı’nın 2026 yılındaki ziyareti çerçevesinde Almanya-Azerbaycan İş Konseyi’nin kurulmasına ilişkin belge imzalandı. Bayramov, bugün bu konuda da görüş alışverişinde bulunduklarını ve İş Konseyi’nin toplantısının yakın zamanda gerçekleştirilmesini ele aldıklarını söyledi.

Azerbaycan ile Almanya arasında geleneksel olarak ham petrol ve enerji alanında anlaşmalar bulunuyor ve petrol sevkiyatı yapılıyor. Bu alandaki yeni gelişme, 2026 yılından itibaren Azerbaycan’dan Almanya’ya doğal gaz sevkiyatına başlanması oldu.

Bayramov, Azerbaycan’dan boru hatları aracılığıyla 16 ülkeye gaz ihracatı yapıldığını, bu ülkelerin 10’unun Avrupa Birliği üyesi olduğunu belirtti. Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR) ile Avrupa İçin Enerji Güvenliği (SEFE) şirketi arasında da iş birliğine ilişkin anlaşma sağlandı.

Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik ilişkisi

Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinin geleceğine dair soru üzerine konuşan Bayramov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gerçek anlamda iki dost ve kardeş halk arasındaki ilişkiler olduğunu teyit edebileceğini söyledi.

Bu ilişkilerin devletler arasında eşi benzeri olmayan en üst düzey yakınlık ilişkilerinden biri olduğunu vurgulayan Bayramov, iki ülke arasında Şuşa Beyannamesi ile resmi olarak müttefiklik ilişkilerinin de bulunduğunu hatırlattı.

Her ülkede çeşitli süreçlerin yaşandığını ve her toplumun kendine özgü bir gelişim çizgisi olduğunu dile getiren Bayramov, bu kadar yakın kardeşlik ilişkilerinin bile bir toplumda diğer ülkede yaşanan süreçlere ilişkin farklı görüşlerin ifade edilmesini engellemediğini belirtti.

Azerbaycan’ın bu konudaki yaklaşımının ve tutumunun oldukça açık ve net olduğunu söyleyen Bayramov, ülkesinin kendine özgü bir kalkınma modeli bulunduğunu ve bu modele uygun şekilde ilerlediğini ifade etti.

Bayramov, "Azerbaycan-Türkiye dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin bugün de her zamanki gibi güçlü olduğunu ve gelecekte daha da güçleneceğini düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Bunun en açık cevabının yakın zamanda, 8 Kasım’da görüldüğünü kaydeden Bayramov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Zafer Günü etkinliklerine katılmak üzere Azerbaycan’ı ziyaret ettiğini, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile birlikte hem iki ülkeye hem de dünyaya önemli bir mesaj verdiğini söyledi.

TRIPP projesi için teknik çalışma grubu

Son bir yıl içinde ABD ile Ermenistan arasında TRIPP projesinin hayata geçirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları konusunda müzakereler yürütüldüğünü hatırlatan Bayramov, projenin Ermenistan üzerinden geçecek 4 kilometrelik bir ulaşım koridorunu kapsadığını söyledi.

Müzakerelerin ABD ile Ermenistan arasında yürütüldüğünü belirten Bayramov, koridorun giriş ve çıkış noktalarının Azerbaycan-Ermenistan sınırında bulunması nedeniyle projenin hayata geçirilmesi yaklaştıkça doğal olarak bir konunun gündeme geldiğini ifade etti. Teknik ayrıntıların mutlaka Azerbaycan tarafıyla uyumlu hale getirilmesi gerekiyordu.

Bayramov, "Çünkü Azerbaycan’ın ulaşım ve iletişim altyapısıyla bağlantı sağlanmadığı takdirde bu projenin hiçbir anlamı ve mantığı olmayacaktır." dedi.

ABD’nin girişimiyle ortak bir teknik çalışma grubunun oluşturulması konusunda mutabakata varıldı ve çalışmalara 6 Kasım tarihinde başlandı.

Grubun temel görevi, iki alanda teknik ayrıntıların uyumlaştırılmasını sağlamak. Bunlardan ilki, hem demiryollarını hem de kara yollarını kapsayan ulaşım alanı. Elektrik hatlarına ilişkin teknik ayrıntıların uygunlaştırılması ve yapılacak çalışmalar kapsamında bağlantıların sağlanması da grubun görevleri arasında yer alıyor.

Azerbaycan’ın kendi topraklarında ulaşım alanındaki projeleri büyük ölçüde, karayolu projelerini ise tamamlamak üzere olduğunu söyleyen Bayramov, şöyle devam etti: "Demir yolu projesinde ise Ermenistan sınırına ulaşılması yönündeki çalışmalar hızla ilerlemektedir ve bu sürecin gelecek yılın başında tamamlanması öngörülmektedir"

Üçlü görüşmeye memnuniyet

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul’e, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump’ın üçlü formatta gerçekleştireceği ilk görüşmeye ilişkin beklentileri soruldu.

Wadephul, "Her türlü görüşmenin olumlu bir adım olduğunu düşünüyorum. Bunu dış politikayla ilgilenen bir kişi olarak söylüyorum. Bu, şüphesiz dünyanın en büyük üç ülkesinin devlet başkanlarının görüşmesi için de geçerlidir. Bu nedenle, elbette böyle üçlü bir diyaloğun gerçekleştirilmesini memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.

Wadephul: Ukrayna ve Avrupa’nın dahil olmadığı Ukrayna konulu müzakereler sonuç vermeyecektir

Wadephul, Ukrayna’nın geleceğine ilişkin diyaloğun mutlaka Avrupa’nın katılımıyla Kiev ve Moskova arasında yürütülmesi gerektiğine inandığını söyledi.

Wadephul, "Avrupa’nın çatışmanın çözümünde belirleyici bir rol oynaması gerektiği açıktır. Ukrayna ve Avrupa’nın dahil olmadığı Ukrayna konulu müzakereler sonuç vermeyecektir. Ukrayna’nın geleceğine ilişkin müzakerelerin Avrupa’nın katılımıyla Rusya ve Ukrayna arasında yürütüleceğinden şüphe etmek için hiçbir nedenim yok. Aksi takdirde özellikle de mümkün olduğunca çabuk sona ermesini umduğum bu savaşın ardından yeni bir çatışmanın ortaya çıkmasını önleyecek kalıcı ve güvenilir bir çözüme ulaşmak mümkün olmayacaktır" dedi.

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