Küresel siyasetin ve ekonominin kaderini belirleyecek olan Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) 2026 Zirvesi öncesinde Çin’in Shenzhen kentindeki diplomasi trafiği zirveye çıktı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ardından ABD Başkanı Donald Trump da kritik zirve için Çin’e ulaştı.

APEC 2026 Zirvesi’ne katılmak üzere Shenzhen kentine inen ABD Başkanı Donald Trump için havalimanında resmi karşılama töreni düzenlendi. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Trump’ı havalimanında bizzat karşılayarak zirve öncesi dikkat çeken bir diplomasi mesajı verdi.

ÜÇLÜ ZİRVE 19 KASIM'DA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in daha önce kente ulaşarak Çin lideri Şi Cinping ile çalışma kahvaltısında bir araya gelmesinin ardından, Trump’ın da gelişiyle birlikte dünya siyasetinin en belirleyici üç lideri aynı şehirde buluşmuş oldu. Tüm dünyanın nefesini tutarak takip ettiği ve küresel dengeler açısından tarihi bir dönüm noktası olarak görülen Trump, Şi ve Putin arasındaki üçlü zirve 19 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.