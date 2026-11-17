"Safran’ın Ege’de 3 bin 500 yıllık tarihi geçmişi var"





Safranın anavatanının aslında Ege olduğunu ve safran isminin Santorini Adası’dan geldiğini kaydeden Halit Temiz, "Safran denince akla Safranbolu’dan önce İran geliyormuş. Yaptığımız araştırmalarda ondan önce de Ege’nin Santorini Adası geliyormuş. Şu anda müzede sergilenen 3 bin 500 yıllık duvar resimlerinde yabancı safranların ilk kez kültüre alındığı yerin Ege Bölgesi olduğu tarihleniyor. Daha sonra İranlılar bunu geliştirmişler. Şu anda Türkiye’nin pek çok yerinde safran üretiliyor. Son 5 yıldır kapalı ortamda dikey tarım olarak uygulanıyor. Ancak Didim’de bu bir ilk" diyerek Didim’de safran üretimin de başarı ile gerçekleştirilebildiğini ve kaydetti.