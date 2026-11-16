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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: 9 şüpheli tutuklandı

17:40, 16/11/2026, PazartesiG: Güncelleme: 21:46, 16/11/2026, Pazartesi
Yeni Şafak
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Sarıgül dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 9 isim için tutuklama, 6 kişi için ise adli kontrol kararı istenmişti.

Sarıgül ailesine yönelik yürütülen kara para soruşturmasında 15 şüpheli sulh ceza hâkimliğine sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 9’u tutuklandı.

Sarıgül soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi

MAHKEMEYE SEVK EDİLDİLER

Sarıgül dosyasında gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi. 9 şüpheli tutuklama talebiyle, 6 şüpheli ise adli kontrol talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Tutuklama talebiyle sevk edilenler: Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu.

Adli kontrol talebiyle sevk edilenler ise Mustafa Körpe, Gamze Kılınç, Remzi Onuk, Sibel Aslanbaş, Hülya Turan ve Meltem Ülgez.

DOKUZ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ahmet Tunç Akan, Emin Eres, Ramazan Elmas, Yılmaz Güney, Burak Utku Çelebi, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Alper Gündüz ve Elif Gülhan Eskicioğlu çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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Başlıklar :mustafa sarıgülmustafa sarıgül soruşturmasısulh ceza hâkimliğitutuklamaadli kontrol
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Sarıgül soruşturmasında yeni gelişme: 9 şüpheli tutuklandı
Sarıgül dosyası kapsamında gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edilirken, 9 isim için tutuklama, 6 kişi için ise adli kontrol kararı istenmişti.
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