14/11/2026, Cumartesi04:32
GZT TVGZT YEMEK TARİFLERİSKYROADMECRACİNSNİHAYETZPORDERİN TARIHARKİTEKTZ RAPORUGENÇ MOTTOSALT OKUNURGZTMZTTIMECODETVNETGZT GAMEİSLAM SANATLARIKETEBEGERÇEK HAYATPOST ÖYKÜ

Menü

Gündem

TürkiyeYerel GündemEğitimPolitika3. Sayfa

Dünya

OrtadoğuAvrupaAmerikaAsyaAfrikaAntarktikaOkyanusya

Yazarlar

Bugün YazanlarGazete YazarlarıSpor YazarlarıArşiv Yazarları

Spor

FutbolBasketbolVoleybolTenisF1GüreşSalon SporlarıTransferBilgi

Ekonomi

Dünya EkonomisiTürkiye EkonomisiSavunma SanayiOtomotiv

Teknoloji

BilimİnternetMobilOtomobil

Hayat

AktüelKültür SanatSağlıkYeni Şafak Kitap EkiYeni Şafak Pazar EkiSinemaSeyahat

Video

RamazanHayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündemSavunmadaki TürklerCheck Z

Galeri

HayatTeknolojiEkonomiSporDünyaGündem

İletişim

HakkımızdaBasın OdasıKünyeReklamİnsan KaynaklarıBilgi Toplumu HizmetleriKişisel Verilerin KorunmasıÇerez PolitikasıKullanım KoşullarıGizlilik PolitikasıSosyal MedyaMobil Uygulamalar

EDİSYON   :

TRTRENENARARFRFRRURUURUR
45

Bildirimler

İniş ve kalkışlar durduruldu14 Kasım 2026 00:40 CumartesiSON DAKİKA
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandı14 Kasım 2026 00:39 CumartesiSON DAKİKA
Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan'ın Ayasofya isteği dikkat çekmişti14 Kasım 2026 00:21 CumartesiSON DAKİKA
Mekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'de14 Kasım 2026 00:09 CumartesiSON DAKİKA
Cafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarında13 Kasım 2026 23:17 CumaSON DAKİKA
Tüm Bildirimler
Amerika genelinde uçuşlar durduruldu: İniş ve kalkışlar yasaklandıMekke Anlaşması yürürlükte: Karar Resmi Gazete'deCafer Mahiroğlu soruşturmasında beş tutuklama: Eski İzmir Büyükşehir yöneticisi de aralarındaTürkiye Sigorta'dan TMSF'ye 1,6 milyar liralık fon iadesiBilal Erdoğan'ın Lübnan ziyaretinde özel görüşme: Hediyesi dikkat çekti

Sarıgül’ün aracıları poşetle para taşımış

04:00, 14/11/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Mustafa Sarıgül.

Sarıgül ailesine yönelik soruşturmada gözaltına alındıktan sonra adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan Müge Bayır’ın ek ifadesi ortaya çıktı. Bayır, Mustafa Sarıgül’ün kendisini ve ablasını defalarca aradığını, daha sonra aracıları vasıtasıyla kendisine 149 bin lira para gönderildiğini öne sürdü.

Sarıgüllere yönelik kara para soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

15 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 27 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında, dün de 17 şüpheli hakkında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskiciooğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres gözaltına alındı. Şüpheliler Ç.K. ve H.M.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

SARIGÜL BENİ EVİNE ÇAĞIRDI

28 Ekim’deki operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır, önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül’ün iletişime geçtiğini, kendisi ve ablasını sayısız kere aradığını anlatan Bayır, “Mustafa Sarıgül'den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak ‘Biz ne duruma düştük, neden böyle olduk’ dedi. Daha sonra ise Mustafa Sarıgül'ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar. Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgisiyle aradıklarını söylediler” dedi. Sarıgül’ün, İstanbul Etiler’deki Platin Konutları'nda bulunan evine akşam yemeğine davet ettiği bilgisini veren Müge Bayır, kendisine poşetle para verildiğini söyledi: “Bu ikamete Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonradan tarafıma Emin Eres tarafından para gönderildi. Emin Eres tarafından teslim edilen poşeti açtığımda, içinde 149 bin TL civarında para vardı. İletişime geçip konuştuğum ve bu şahıstan para aldığım için pişmanlık duyuyorum.”

Ömer Sarıgül ek ifade verecek

  • Mustafa Sarıgül’ün tutuklu oğlu Ömer Sarıgül'ün ek ifade vereceği öğrenildi. Sarıgül, ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek ek ifade verecek. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade veren ağabeyi Emir Sarıgül, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

Gündem
Duruşmada tehditler savuran Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi alındı: Mecazen söylemiştim
Gündem
Sarıgül soruşturmasında şok ek ifade: Beni arayıp ağladı sonra 149 bin lira gönderdi
Gündem
Bir büyükşehir daha AK Parti'ye geçebilir: Belediye Başkan vekiline açık açık soruldu

Başlıklar :Mustafa SarıgülYolsuzlukÖmer Sarıgül
Yorumlar

Sitemizde paylaştığınız yorumlar, diğer kullanıcılar için değerli bir kaynaktır. Lütfen farklı görüşlere ve diğer kullanıcılara saygılı olun. Kaba, saldırgan, aşağılayıcı veya ayrımcı ifadeler kullanmaktan kaçının.

Sarıgül’ün aracıları poşetle para taşımış
Mustafa Sarıgül.
Çerez Tercihleri

Zorunlu çerezler dışındaki tüm kategoriler siz açmadıkça kapalıdır. Seçiminizi dilediğiniz zaman değiştirebilir, verdiğiniz izni geri alabilirsiniz. Çerez Aydınlatma Metni

Zorunlu Çerezler3 çerez

Sitenin çalışması için teknik olarak zorunlu oturum, güvenlik ve yük dengeleme çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

ARRAffinity

Kullanıcı isteklerinin aynı sunucuya erişebilmesi için tutulur.

Oturum boyunca

kvkk-consent

Çerez tercihinizi saklar.

365 Gün

cf_clearance

Cloudflare güvenlik doğrulamasını saklar.

365 Gün
Her zaman etkin
Analitik Çerezler4 çerez

Ziyaret ve kullanım ölçümü için Google Analytics çerezleri.

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_ga

Google Analytics performans ölçümleri için veri tutar.

730 Gün

_gid

Google Analytics performans ölçümlerini yapmak için veri tutar.

1 Gün

_ga_XXXXXXX

Google Analytics oturum durumunu tutar.

730 Gün

_gat

Google Analytics istek sayısını sınırlar.

Oturum boyunca
Pazarlama ve Üçüncü Taraf İçerik5 çerez

Reklam ölçümü ve gömülü üçüncü taraf içerikler için çerezler (Facebook Pixel, YouTube, Google Ads).

Çerezin AdıÇerez Saklama Süresi

_fbp

Facebook Pixel reklam ölçümü ve yeniden pazarlama için kullanılır.

90 Gün

GPS

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

YSC

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

Oturum boyunca

VISITOR_INFO1_LIVE

Gömülü YouTube videolarının tercih ve ölçüm çerezi.

180 Gün

_gcl_au

Google Ads dönüşüm ölçümü için kullanılır.

90 Gün

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

10 saniye sonra yönlendirileceksiniz...

Hesabınıza giriş yapın.

Hesabınız yok mu?Üye olun.

Bir hesap oluşturarak veya giriş yaparak, kullanım koşullarını kabul etmiş olursunuz, Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşullarını okumak için buraya tıklayınız.

Tüm hakları saklıdır © Net Medya

Fatih Sultan Mehmet