Sarıgül’ün aracıları poşetle para taşımış

Sarıgüllere yönelik kara para soruşturması devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, yurt içinde ve dışında kurulan şirketler aracılığıyla kaynağı belirsiz yüksek miktarda paranın aklanmasına yönelik işlemler yapıldığı, bu paranın yatırım sözleşmelerine uygun kullanılmadığı ve suç gelirlerine yasal görünüm kazandırıldığı iddialarına ilişkin soruşturma sürüyor.

15 ŞÜPHELİYE DAHA GÖZALTI

Yeni Parti Milletvekili Mustafa Sarıgül’ün oğlu Ömer Sarıgül'ün de aralarında bulunduğu 27 zanlının tutuklandığı soruşturma kapsamında, dün de 17 şüpheli hakkında "örgüte üye olmak", "suç gelirlerinin aklanması" ve "rüşvet" suçlarından gözaltı kararı verildi. Yapılan operasyonlarda Ahmet Tunç Akan, Sibel Aslanbaş, Arda Ali Can, Rıza Selim Demir, Hülya Turan, Meltem Ülgez, Elif Gülhan Eskiciooğlu, Gamze Kılınç Büyük, Alper Gündüz, Ramazan Elmas, Burak Çelebi, Mustafa Körpe, Yılmaz Güney, Remzi Onuk ve Emin Eres gözaltına alındı. Şüpheliler Ç.K. ve H.M.’nin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

SARIGÜL BENİ EVİNE ÇAĞIRDI

28 Ekim’deki operasyonda gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Müge Bayır, önceki gün İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na ifade verdi. Serbest bırakıldıktan sonra Mustafa Sarıgül’ün iletişime geçtiğini, kendisi ve ablasını sayısız kere aradığını anlatan Bayır, “Mustafa Sarıgül'den korktuğum için telefonları açmak zorunda kaldım. Konuşmamızda ağlayarak ‘Biz ne duruma düştük, neden böyle olduk’ dedi. Daha sonra ise Mustafa Sarıgül'ün aracıları olan Remzi Onuk, Yılmaz Güney ve Emin Eres aracılığıyla tarafıma ulaştılar. Mustafa Sarıgül’ün kötü durumda olduğunu, onun bilgisiyle aradıklarını söylediler” dedi. Sarıgül’ün, İstanbul Etiler’deki Platin Konutları'nda bulunan evine akşam yemeğine davet ettiği bilgisini veren Müge Bayır, kendisine poşetle para verildiğini söyledi: “Bu ikamete Mustafa Sarıgül tarafından akşam yemeğine davet edildim. Daha sonradan tarafıma Emin Eres tarafından para gönderildi. Emin Eres tarafından teslim edilen poşeti açtığımda, içinde 149 bin TL civarında para vardı. İletişime geçip konuştuğum ve bu şahıstan para aldığım için pişmanlık duyuyorum.”

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Ömer Sarıgül ek ifade verecek

Mustafa Sarıgül’ün tutuklu oğlu Ömer Sarıgül'ün ek ifade vereceği öğrenildi. Sarıgül, ilerleyen günlerde İstanbul Adalet Sarayı’na getirilerek ek ifade verecek. Öte yandan soruşturma kapsamında daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ek ifade veren ağabeyi Emir Sarıgül, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliye edilmişti.

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