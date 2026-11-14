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Ankara Spor Salonu'nda bugün başlayacak ve iki gün sürecek kurultayda Özel'in tek genel başkan adayı olması bekleniyor. Kurultay öncesinde 8 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilen genel başkanlık ön seçimi tamamlandı.

PM 150 KİŞİYE ÇIKARILDI

Kurultayın en önemli gündem maddelerinden biri yeni Parti Meclisi'nin oluşumu olacak. Tüzükte yapılan değişiklikle 80 olan PM üye sayısı 150'ye yükseltildi. Yeni yapıda milletvekilleri, örgüt temsilcileri ve farklı alanlarda uzman isimler yer alacak. Meclis'te görev alan 13 vekilin dışında kalan 77 milletvekili, yasama grubu kapsamında PM'de değerlendirilecek. Örgüt temsilcilerine 40 kişilik kontenjan oluşturulacak. Ekonomi, hukuk, eğitim ve sağlık gibi alanlarda uzman isimlere ise 33 kişilik listede yer verilecek. Özel'in yeni kadrosunda mevcut yönetimden isimlerin yanı sıra CHP döneminde Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi ve gölge kabinede görev alan bazı isimlerin de bulunabileceği konuşuluyor.

MYK PM'DEN SEÇİLECEK

Kurultayın ilk gününde genel başkan, ikinci gününde PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek. Yeni PM'nin belirlenmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu oluşturulacak. Böylece Yeni Parti, ilk olağan kurultayıyla kuruluş sürecini tamam-layarak yeni dönem yönetimini ve siyasi yol haritasını belirleyecek.

CHP'YE DAVET GÖNDERİLMEDİ

Yeni Parti, kurultay için 27 siyasi partiye davetiye gönderirken CHP'yi davet etmedi. Öte yandan kurultay öncesinde partiye katılımlar da dikkat çekti. Farklı dönemlerde TBMM'de görev yapan, aralarında eski bakanların da bulunduğu 258 vekil ortak açıklamayla Yeni Parti'ye katıldı.


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Başlıklar :Özgür ÖzelYeni PartiSiyaset
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Yeni Parti’de kurultay mesaisi
Özgür Özel.
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