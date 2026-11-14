Ekranın tadı kaçmasın

Okullarda son ders zilinin çalmasıyla milyonlarca öğrenci bir haftalık ara tatile girdi. Derslere verilen molanın ekran başında geçirilen saatleri artırabileceğine dikkat çeken uzmanlar, aileleri aşırı dijital kullanım ve sosyal medyadaki tehlikelere karşı uyardı. Tatilin yalnızca ekran karşısında değil, dinlenerek, oyun oynayarak ve aileyle vakit geçirilerek değerlendirilmesi gerektiği vurgulandı.

İNTERNETİN FAYDALI YÖNÜYLE TANIŞIN

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) Başkanı Kenan Altınsaat, tatilde çocukların internet, sosyal medya ve dijital oyunlara daha fazla yönelebileceğini belirterek ailelere ölçülü kullanım çağrısı yaptı. Altınsaat, ebeveynlerin bu konularda daha sorumlu davranmasının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti: "Ebeveynler, çocukların dijital ortamlarda güvenliğini ve gelişimini önemsemeli, onların 'faydalı, eğitici ve doğru' içeriklerle buluşmasına yardım etmelidir. Televizyon dahil bütün ekranlar ve internetle sağlıklı ve doğru ilişki kurabilmek için doğru dijital alışkanlıklar edinme konusunda çocuklara yol gösterilmeli, zaman sınırlamaları getirilerek internet kullanımında ölçülü olmaları sağlanmalıdır. Ebeveynler, 2026-2027 eğitim-öğretim yılının birinci dönem ara tatilinde çocuklarının internet kullanım alışkanlıklarını takip etmeli. Sağlıklı ve bilinçli internet kullanma alışkanlıkları, çocukların teknolojiden tamamen uzak durması anlamına gelmiyor. Teknoloji kullanımı konusunda gerçekçi ve net kurallar belirlemek, çocukların 'en fazla fayda ve en az zarar' ilkesi içinde kalmasını sağlar. Ekranların, internetin, dijital oyunların ve sosyal medyanın kuşatması altındaki çocuklar, teknoloji kullanımı konusunda ancak 'besleyici, doğru, yararlı, gerektiği kadar ve gerektiği zaman teknoloji' ilkesiyle sağlıklı alışkanlıklar geliştirebilir."

Reklam Reklam

Teknoloji

Yapay zeka güvenlik riskleri nedeniyle ABD'de 5 teknoloji şirketine dava açıldı

Ekonomi

Manevi değerleri reklam malzemesi yaptılar, cezadan kaçamadılar: Ticaret Bakanlığı harekete geçti